【新冠肺炎】消息指今晚再錄約20宗初步確診個案　涉順豐外判司機及莎莎沙田中心分店收銀員

▲ 消息指本港今晚再新增約20宗初步確診個案，莎莎化粧品店繼有馬鞍山及油塘分店員工確診後，沙田分店也有員工初步確診。(林宇翔攝)

本港新冠肺炎疫情大爆發，原截至今日下午4時已錄得38宗確診個案，當中30宗為本地感染，至今晚深夜，消息指本港再增約20宗初步確診個案，主要為本地感染，包括順豐速運一名外判司機及連鎖化粧品店莎莎一名在沙田中心工作的收銀員等。

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快遞公司順豐速運表示，今天(10日)一名外判司機初步確疹，其路線以慈雲山為主，正與衞生署保持密切溝通，並將繼續遵循其指引及建議跟進。順豐又指，為慎重起見，該外判司機所隸屬的新蒲崗店舖暫時關閉進行徹底消毒，並已全面安排中轉設施、辦公場地消毒次數增加，每個批次處理的所有貨物進行消毒；全港其他場地、車輛安排的早午晚定時消費工作次數加密，所有人員配備足夠防疫用品；員工每天上班前要量體温，如有不適，須立即離開工作崗位、求診及向管理層匯報，以保障員工及客戶的安全。

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連鎖化粧品店莎莎也在Facebook官方專頁指公司接獲通知，油塘、馬鞍山及沙田中心分店有員工確診感染新冠肺炎，已即時將有關分店暫停營業，進行徹底清潔及消毒，店內所有員工及與確診員工有接觸的其他相關職員(包括辦公室員工)，將在家隔離14天。莎莎又指，呼籲近日曾光顧及到訪上述3分店的人士及顧客留意個人健康狀況，如有需要請致電衞生署衞生防護中心熱線。

本港今日確診的38宗個案，當中32宗為本地感染，另有6宗輸入個案。本地感染中，其中沙田水泉澳邨明泉樓更突然急增11宗個案，為新一個爆發疫點。另有9宗源頭感染不明個案，涉將軍澳南、太古城等中產區。

衞生防護中心指社區出現多個疫點，以送檢疫中心的圍堵政策可無法阻截今波疫情，呼籲巿民要重新做好各項防疫措施。

9宗確診個案不明源頭，與早前公布的個案都沒有關連的，詳情即看：http://bit.ly/2ZSHHBX

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責任編輯：楊玉珠