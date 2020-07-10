52折居屋白表買家　三分一靠「父母幹」獲首期做業主

▲ 2018年推售52折居屋包括啟德啟朗苑、長沙灣凱樂苑和東涌裕泰苑，吸引逾26萬份申請，創2014年復售居屋以來新高。（資料圖片）

首批由市值7折降價至52折出售的居屋盤，涉及啟德啟朗苑、長沙灣凱樂苑和東涌裕泰苑4,431伙，房委會公布買家家庭月入中位數為3萬元，當中約95%買家承造按揭貸款；約三分一白表買家透露，首期獲父母金錢資助；而白表業主的平均年齡38歲，相比綠表53歲是較年輕。

以往居屋樓價隨私樓樓價上升，水漲船高；但隨着港府於2018年引入房屋新政策，將居屋定價機制改與申請人的負擔能力掛鈎，結果令2018年推售的3個居屋屋苑折扣，由原定市值7折「加碼」至52折出售，吸引逾26.2萬份申請，當時創2014年復售居屋以來新高。

該批單位去年5月全數推售後，之後房委會於今年1至2月，向2,032名申請者進行電話訪問，當中業主及向隅者比例各佔約一半，統計該期居屋的認購數據。數據顯示，白表申請者一般較綠表年輕，當中白表單身申請者的平均年齡僅28歲；另有三分二申請者稱從未抽過居屋，即為首次參加「大抽獎」。

買家數據方面，房委會稱白表業主的平均年齡38歲，相比綠表53歲是較年輕；綠表和白表買家的家庭平均人數，分別僅2.9人和2.6人。買家入息方面，綠白表買家的家庭月入中位數也是3萬元，當中約15%買家的家庭月入達5萬元或以上。95%受訪買家也會申請按揭貸款，當中約75%買家承造逾9成按揭，84%買家的按揭還款期長達25年；也有總數2%人打算一次過付款（即full pay）。

樓價首期的資金來源方面，82%受訪者稱來自個人儲蓄；也有24%的買家稱來自父母金錢資助，當中白表買家獲「父母幹」的比例較綠表高。而這期居屋的所有買家當中，有2,139戶屬白表買家，當中392戶（18%）屬房委會公屋居民，但不是戶主，以「分戶」形式申請，毋須向房署交還公屋。

而按申請者的統計數據分析，居於私樓的白表受訪者有48%，居於出租公屋的白表申請人有36%，住居屋等資助出售單位則為15%。考慮到居屋單位的價格水平後，約67%受訪者認為，會選購實用面積430平方呎或以下的細單位；另約77%受訪者認為該期居屋的所在地點是方便。

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【按此免費下載食用安全手冊】

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：http://bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

記者：吳卓峰