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【陳奕迅演唱會】Eason錄播演唱日出時段　陳奕迅與你常在+黃金時代為業界打氣

娛樂 06:46 2020/07/11

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熱門 何鴻燊 IB放榜 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

陳奕迅在早上唱出5首歌曲。（影片截圖）

「香港現場演 出及制作行業協會」為業界紓困解憂而舉行的「Live is so much better with Music Eason Chan Charity Concert」 現將於7月11日分日出及日落兩場舉行，早上6時時段Eason如時開騷。演出場地是尖沙咀K11戶外空地，陳奕迅在半小時唱出5首歌曲業業界打氣。

早上六時起演出。

陳奕迅聯同DUO Band在清晨時段作錄播演出，由天未光唱到日光升起，共演唱5首作品，包括《與你常在》、《天使的禮物》、《黃金時代》、《太陽照常升起》及國語歌《相信你的人》。

聯同DUO Band演出。

歌曲主題皆富正面訊息，有著為逆境中打氣加油的作用。

不過，大會早前指因應7月11日早上天氣預測未如預期中的穩定， 以致未必能捕捉到最佳的日出效果，再加上近數天新冠肺炎疫情有新一波的爆發跡象，為避免因明早進行慈善音樂會日出部分時人多聚集，影響公眾和工作人員的健康，協會經多番考慮後，把原定早上6時舉行的直播音樂會，改為錄影播出，而音樂會下午黃昏五時的直播則維持不變。

撰文 : TOPick柴犬出動

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