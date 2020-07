【陳奕迅演唱會】Eason錄播演唱日出時段　陳奕迅與你常在+黃金時代為業界打氣

▲ 陳奕迅在早上唱出5首歌曲。(影片截圖)

「香港現場演 出及制作行業協會」為業界紓困解憂而舉行的「Live is so much better with Music Eason Chan Charity Concert」 現將於7月11日分日出及日落兩場舉行,早上6時時段Eason如時開騷。演出場地是尖沙咀K11戶外空地,陳奕迅在半小時唱出5首歌曲業業界打氣。

▲ 早上六時起演出。

陳奕迅聯同DUO Band在清晨時段作錄播演出,由天未光唱到日光升起,共演唱5首作品,包括《與你常在》、《天使的禮物》、《黃金時代》、《太陽照常升起》及國語歌《相信你的人》。

▲ 聯同DUO Band演出。

歌曲主題皆富正面訊息,有著為逆境中打氣加油的作用。

不過,大會早前指因應7月11日早上天氣預測未如預期中的穩定, 以致未必能捕捉到最佳的日出效果,再加上近數天新冠肺炎疫情有新一波的爆發跡象,為避免因明早進行慈善音樂會日出部分時人多聚集,影響公眾和工作人員的健康,協會經多番考慮後,把原定早上6時舉行的直播音樂會,改為錄影播出,而音樂會下午黃昏五時的直播則維持不變。