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【新冠肺炎】本地疫情第三波書展如期舉行　陳肇始：任何大型活動都有風險

社會 10:36 2020/07/11

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本地疫情第三波書展如期舉行。

本港疫情爆發第三波，涉及多個不明源頭的感染群組，新的限聚令措施今日生效，詳情即看：https://bit.ly/2Dwof6s

食物及衛生局長陳肇始今日（11日）出席商台節目《政經星期六》時表示，本港新一波新型冠狀病毒疫情令人擔心，局方一直嚴陣以待及迅速應變，以針對性及果斷措施應對疫情。

陳肇始指出有人提出可能是輸入個案觸發今輪疫情，亦有說法指是因為父親節前放寛防疫措施而造成爆發，參考日本、南韓及澳洲墨爾本等地情況，居民恢復社交活動後，就會令疫情反覆，但不能夠永遠不恢復正常生活，認為零星個案都是在預期之內，若一旦出現爆發，會立即收緊防疫措施。

【新冠肺炎】消息指今晚再錄約20宗初步確診個案　涉順豐外判司機及莎莎沙田中心分店收銀員

被問到書展的感染風險，陳肇始指現時對整體疫情是擔心，會每日評估疫情以調節防疫措施。被問到一旦在書展出現確診個案應如何追蹤，她強調大型的活動都是有風險，在舉行時最重要注意人與人之間保持距離，注意人流控制。

更多疫情消息：

9宗確診個案不明源頭，與早前公布的個案都沒有關連的，詳情即看：http://bit.ly/2ZSHHBX

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記者：伍瑋瑋

 

 

 

 

陳肇始 書展 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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