【新冠肺炎】不明感染涉及多個地區　當局下周起為的士司機等群組進行檢測

▲ 政府呼籲水泉澳邨的居民暫時不要搬走。（程志遠攝）

本港新冠肺炎疫情爆發第三波，衞生防護中心昨日（10日）公布，新增38宗確診個案，當中沙田水泉澳邨明泉樓更爆發感染群組，有部分居民自行離開。

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食物及衞生局局長陳肇始今日（11日）在香港電台《星期六問責》表示，對於沙田水泉澳邨明泉樓群組爆發，不排除在風險評估後會擴大檢測範圍，但現時會先作針對性措施。她呼籲市民若有不適，應到普通科門診取樣本瓶作檢測。

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提到有居民自行搬離水泉澳邨，陳肇始指明白居民有擔憂，但她認為在未有環境樣本結果前，居民應該盡量留在家中，避免與他人接觸以協助截斷傳播鏈。

▲ 陳肇始呼籲明泉樓居民在未有環境樣本結果前，應該盡量留在家中。（資料圖片）

被問到會否再次要求公務員在家工作，陳肇始表示當局會「分分秒秒都」評估風險，若情況不理想，不排除會推出其他措施，又提到但現時的社交距離措施是針對個別群組。

對於第三波疫情的感染源頭，陳肇始說當局仍追查中，當局亦正研究要求海外機組人員在起飛前，必須證明對病毒呈陰性反應，才可以到港。她續指現時會針對3個群組進行檢測，包括餐飲從業員、的士司機、老人院舍的員工，而最重要是檢測老人院舍員工，因為一旦在老人院舍爆發，情況並不理想。她又表示會爭取在下星期開始為的士司機等檢測，由於人數眾多，初期會抽樣進行，但會盡量做。

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責任編輯：郭家穎