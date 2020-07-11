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【新冠肺炎】本港爆發第三波疫情昨日38人確診　確診或疑似個案住宅+光顧食肆+行蹤清單

健康 11:17 2020/07/11

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熱門 何鴻燊 IB放榜 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

衞生防護中心公佈確診或疑似個案居住大廈、光顧食肆及行蹤。

本港爆發第三波新冠肺炎疫情，昨日（10日）新增38宗確診個案，當中30宗為本地感染，累計1,404宗確診個案（包括一宗疑似個案）。疫情波及多個群組、學校及屋邨。

昨日確診個案詳情：https://bit.ly/2AOewHz

消息指昨晚再錄約20宗初步確診個案，涉順豐外判司機及莎莎沙田中心分店收銀員。詳情請見：https://bit.ly/2AOewHz

快遞公司順豐速運表示，一名外判司機初步確疹，其路線以慈雲山為主。順豐又指，為慎重起見，該外判司機所隸屬的新蒲崗店舖暫時關閉進行徹底消毒。詳情可見：https://bit.ly/3iTdUll

衞生防護中心每日更新確診或疑似個案居住過的住宅大廈名單，詳情如下：

另外亦公布確診或疑似個案在自出現病徵前兩天起到訪的地點、食肆名單：

【新冠肺炎】本地疫情第三波書展如期舉行　陳肇始：任何大型活動都有風險

【新冠肺炎】消息指今晚再錄約20宗初步確診個案　涉順豐外判司機及莎莎沙田中心分店收銀員

【新冠肺炎】水泉澳邨明泉樓11人染疫　張竹君：相信是經共用設施傳播

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：羅嘉欣

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