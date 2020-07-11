【危險家長】家長開電單車載幼童罔顧安全　目擊者圖阻止反被鬧︰你又唔係差人

▲ 有家長開電單車載年約3歲的幼童，不顧孩子的安全。

家長有責任保護孩子，確保他們安全。不過近日本港各大社交群組瘋傳一段影片，據知事發在將軍澳，有家長開電單車載年約3歲的幼童，不顧孩子的安全。目擊者試圖阻止，反遭對方鬧「癡線」多事。

昨日（10日）Facebook群組「將軍澳」有網民發帖文轉發有關影片，影片全長約1分20秒。目擊者在將軍澳遇到有男子駕駛電單車，車上載著一名女子及一名年幼女童，女童目測只有3歲左右。她夾在中間，單靠後座的女子攬著，非常危險。

電單車3人女童沒戴頭盔

而目擊者即場指責二人的不是，好言勸說「你咁樣做係犯法㗎」，對方一度辯稱，目擊者續說「小朋友唔戴頭盔，你又三個（人）」。對方罵目擊者「癡線」，又說「你又唔係差人」，意指他不要多事。

目擊者再次強調「個小朋友好危險」，此時男子拿出手機，目擊者問對方是否要報警，並表示可以代為報警，男子最終拿起手機反拍目擊者。

男子沒戴口罩不聽勸告

當時女子及女童都戴上口罩，男子則沒戴口罩。雙方言談間，目擊者透露開車時已跟對方指出危險性，只是對方沒理會。

網民留言指做法危險，有網民表示「小孩不能坐電單車吧，而且3個人係犯交通條例」，另有網民呼籲「注意道路安全，還有注意小孩安全」。

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責任編輯︰王明芳