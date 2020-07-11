【新冠肺炎】消息：今日新增至少20宗初步確診　包括一名科大實驗室職員

▲ 消息指一名科大職員確診。

新冠肺炎疫情反彈，消息指今日（11日）新增至少20宗初步確診個案，絕大部分屬本地感染個案，其中一名在科大鄭裕彤樓實驗室6樓工作的職員確診，據了解科大稍後會公布有關情況。

TOPick取得大學發布的訊息，證實一名科大實驗室職員確診，患者行蹤即睇：https://bit.ly/3iRAKK8

據了解，今日（11日）亦有多名水泉澳邨居民初步確診。

【新冠肺炎】本港爆發第三波疫情昨日38人確診 確診或疑似個案住宅+光顧食肆+行蹤清單

本港新冠肺炎疫情出現第三波爆發，衞生防護中心及醫管局昨日（10日）新增38宗確診個案，其中6宗是輸入個案，累計1404宗確診個案，其中一宗是疑似個案。另外疫情波及多間學校，教育局昨日宣布全港學校下星期一起提早放暑假，考排安排及詳情即看：https://bit.ly/2BMCnbl

【新冠肺炎】消息：本地感染群組擴散 涉入境處職員、德望學校及的士群組

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9宗確診個案不明源頭，與早前公布的個案都沒有關連的，詳情即看：http://bit.ly/2ZSHHBX

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記者：郭家穎、馮琪雅