【南昌街王子】薛凱琪自稱「多元化工作狂」　Fiona抗拒被標籤為盛女【有片】

▲ 薛凱琪返回娘家華納唱片並推出新歌《南昌街王子》。

2004年入行、由華納唱片一手捧出的薛凱琪（Fiona），事隔8年回巢娘家兼推出頭炮廣東歌《南昌街王子》。其實薛凱琪前年約滿黃柏高的太陽娛樂後，先後有傳JUNO麥浚龍及古天樂均曾以天價力邀過檔。

她接受商台《1圈圈星光背後專訪》主持梁泰來訪問，她表示：「有傾過其他公司，但報道指的是誰，不是我講，亦因為現在簽了約要尊重華納，之前談過哪家公司，亦不會講。簽返華納，是因為我們合作過，我不用裝飾甚麼，他們亦了解我最想盡快出歌。」

8年前，過檔黃柏高的太陽娛樂後，Fiona承認曾被歌迷投訴出歌比華納時代少。

不過，她重申北上拍戲拍劇多了，不代表只為錢看：「在太陽出歌少了，只是因為我對出歌是有要求，在太陽時，也有派過《週末畫報》、《冷笑話》等好歌。太陽不同華納，太陽有開拍電影，這是不能比較，很難揀我喜歡電影還是音樂多一些，我是一個『多元化工作狂』，拍戲多了當然會有歌迷投訴，但我人只得一個，只想帶快樂給大家。」

薛凱琪曾幻想30歲前結婚

對於新歌《南昌街王子》訊息人要長大，要面對現實感情沒有白馬王子，薛凱琪透露自己從少到大一直有寫日記習慣，年少時活在童話世界一直夢想有白馬王子出現，日記更寫過幻想自己30歲前就會結婚。

她說：「我18歲時就幻想過自己30歲前會結婚，我拍過四次拖，幸好沒跟這些人一起，當然曾經被欺騙過，但怎樣騙就不談了。」

今天，Fioan形容理想伴侶不用靚仔，外表可愛懂搞笑就足夠，被問到方大同或房祖名等緋聞名字絕對適合時，她反說：「他們只是我的好閨密。」

她重申對感情婚姻仍憧憬，並表示抗拒被標籤為盛女：「你知不知，我這些有多珍貴及罕有。（屬於黃金筍盤？）你要這樣形容，我不會反駁你囉！做人最緊要有希望，對感情也是，這就是吸引力法則。」

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