【港姐2020】候選港姐疑有裸照流出　麥淑螢稱被前男友勒索

▲ 流出疑似情慾照被前男友勒索，候選港姐麥淑螢曾報警處理。

2020香港小姐競選第二輪面試於昨日（7月10日）舉行，當中不少候選佳麗被爆出負面新聞。其中已是第二次參選港姐的26歲佳麗麥淑螢（Mary），再被翻出曾與男性友人有金錢糾紛，另外更有數張疑似麥淑螢裸照流出。Mary回應記者指，事件於3、4年前發生，當時已報警處理，但未有直接否認自己是相中人。

麥淑螢於今年港姐首輪面試時，已透露自己去年曾參選，不過沒有入圍，她笑指因年齡所限，相信今年會是最後一年參賽，又表示對自己入圍沒有信心。

昨日，麥淑螢成功晉身次輪面試，不過見狀態一般，未知能否繼續入圍。

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▲ 昨日於第二輪面試時，Mary的打扮相當過時。（鄭嘉瑤攝）

麥淑螢稱被男友騷擾

於較早前已有人向傳媒爆料，指Mary曾與男性友人涉及金錢糾紛，又提供多張疑似是Mary的裸照，見照片中的她狀態濛糊疑似在不清醒的情況下拍攝。

傳媒曾向Mary詢問，她承認事件在3、4年前發生，照片由前男友傳給她的同事及朋友，直指當時被人騷擾及勒索而多次報警。

Mary一直未有否認自己是相中人，但表示肯定自己從未在有意識及自願情況下拍裸照。

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▲ 今年首輪面試時，Mary以花花裙「突圍而出」。（黃建輝攝）

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其實Mary麥淑螢之前以藝名麥晴茵出道，她曾受訪問表示自己於香港大學經濟金融學士畢業，因為從小喜歡跳舞和話劇，畢業後投身娛樂圈。

她曾成為女子組合HongKongirls（HKG）成員，及後「單飛」推出唱跳歌曲《DUDE》，並試過與梁思浩主持節目，又參演網絡電影《5個女孩2個爸》，瓣數多多，可是一直人氣欠奉。

▲ 去年由莊思明提名參選。（instaram圖片）

去年，她首次參選港姐時，獲曾屬同一公司的莊思明作提名人，對方亦知道當年Mary被勒索的事。

去年Mary亦曾被知情人士爆料，指她與飲食集團富二代陳嘉華相戀，不過對方否認關係，指二人只是鄰居。

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