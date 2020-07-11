恒隆不拿政府6千萬亦不裁員減薪　陳啟宗：應給有需要企業

▲ 恒隆地產主席陳啟宗決定不申請政府六千萬的補貼，亦不裁員減薪。（資料圖片）

特區政府早前推出的800億元「保就業」計劃，首階段即收逾42萬份申請，有企業更獲得八千萬以上的出糧津貼。不過，據聞恒隆地產主席陳啟宗近日就決定，不會申請政府六千萬的補貼，但同時亦宣佈「不裁員、不減薪」，以免同事擔心，不拿津貼是如某些大企業一樣要預備裁員。

恒隆地產發言人早前就證實，公司不會申請政府的「保就業」計畫。

政府的「保就業」計劃，資助企業出糧給予員工，同時亦要僱主承諾不會裁員，有部份大企業不想受制於計畫規定而未有申請。

同樣無申請的恒隆，卻並非要裁員才作有關決定。陳啟宗私下同政界朋友講，政府公帑應該用於有需要的企業，雖然恒隆生意也深受打擊，六千萬也是很大數目，但是公司財政狀況不錯，故決定不申請，但同時宣布不裁員、不減薪。

而恒隆自去年下半年起，已因應社會事件向租戶減租，針對今年新冠肺炎的疫情，他們亦再提供或延續之前租金寬減措施，冀協助商戶渡過難關。

集團近日又推出優惠措施，在恒隆旗下所有商場消費滿指定金額，並登記會員，即有機會換領高達港幣1,500元的商戶現金券，可以「跨商場」使用。恒隆早前已表明，推出有關措施，是希望刺激消費外，同時協助租戶走出低谷。

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