【悼念賭王】霍啟剛發文緬懷何鴻燊　感謝賭王牽紅線認識郭晶晶

▲ 霍啟剛牽太太送別一代賭王，感謝何鴻燊牽線認識郭晶晶。

一代賭王何鴻燊於5月底離逝，終年98歲。一連三日的喪禮日前於香港殯儀館舉行，除何家親屬外，城中多位政商界名人亦現身送別賭王。其中霍英東家族長孫、政協委員霍啟剛亦有到場。

霍英東家族的長孫霍啟剛拖著太太郭晶晶及胞弟霍啟山一同現身致祭。直到昨晚（7月10日）深夜，霍啟剛在寫交網站撰文，懷緬一代賭王的風采，並感謝對方成為了他和太太的媒人：

今天各方好友正式送別何博士，過去與何博士相處的畫面，一幕幕在腦海回放：他的風趣幽默、他的和藹親切、他說的大道理... 何博士與我爺爺相知相交數十載，在公是最佳拍檔，在私也是知心好友。 回想起來他亦算是我和晶晶的「媒人」，2004年金牌運動員訪港，何博士邀請代表團到澳門，我是在船上認識晶晶的，那是我第一次和晶晶交談。 何博士一生貢獻國家、貢獻香港、貢獻澳門，值得我們敬佩，願他一路好走，並向他的家人致以最真摯的慰問。

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▲ 霍家兩位公子與郭晶晶現身賭王喪禮。（經濟日報圖片）

霍啟剛並配文貼上當年郭晶晶於2004年勇奪雅典奧運跳水冠軍後的訪港照片，更有二人當年的首度合照。

霍啟剛與郭晶晶可說是豪門界的模範夫妻，當年霍啟剛在電視上見到晶晶跳水，對其一見鍾情，終於在2004年首次跟對方碰面。

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▲ 貶眼已經16年。（Facebook圖片）

有如小粉絲的他兩度跟晶晶要求合照，未知對方是豪門公子的晶晶還認出他謂：「剛剛不是拍了嗎？」

霍啟剛指因為那是大合照，想要拍一張二人獨照，讓晶晶留下印象。

之後霍啟剛努力學習普通話，每日傳短訊慰問對方，終於成功得到美人芳心。

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▲ 賭王成為了二人的「媒人」。（Facebook圖片）

雖然當年有不少人不看好這段感情，更有人指晶晶配不上霍家公子，當時她機靈地回應：「他是富豪，我還是奧運冠軍呢！」

直到2012年晶晶退役後二人宣布結婚，婚後誕下三個孩子。

雖然身於豪門，但一家五口卻過著貼地的生活，夫婦不時帶著子女下田耕種體驗，又會拍拖逛平民商店，非常溫馨。

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