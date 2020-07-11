【新冠肺炎】科大證實一名實驗室職員確診　患者無病徵最後上班日期為7月8日

新冠肺炎疫情反彈，消息指今日（11日）新增至少20宗初步確診個案，絕大部分屬本地感染個案。據TOPick取得大學透過網上平台向師生發布的訊息，證實一名科大實驗室職員確診，患者無病徵，因為鄰居確診而進行檢測。其最後上學日期為7月8日，於實驗室工作時有戴口罩，通常在兩間實驗室工作，工作時通常是一個人。

【新冠肺炎】消息：今日新增至少20宗初步確診 包括一名科大實驗室職員

校方指會加強消毒涉事實驗室，同於實驗室工作同事將在家工作14日；當局亦會將有關的緊密接觸者送到檢疫中心。

更多疫情消息：

【新冠肺炎】至少9宗本地個案感染源頭不明 行蹤涉將軍澳天晉、太古城及北角教育中心

TOPick會跟進最新疫情，不斷更新！

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：http://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：http://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

記者：伍瑋瑋、郭家穎、馮琪雅