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【新冠肺炎】科大證實一名實驗室職員確診　患者無病徵最後上班日期為7月8日

社會 12:58 2020/07/11

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新冠肺炎疫情反彈，消息指今日（11日）新增至少20宗初步確診個案，絕大部分屬本地感染個案。據TOPick取得大學透過網上平台向師生發布的訊息，證實一名科大實驗室職員確診，患者無病徵，因為鄰居確診而進行檢測。其最後上學日期為7月8日，於實驗室工作時有戴口罩，通常在兩間實驗室工作，工作時通常是一個人。

【新冠肺炎】消息：今日新增至少20宗初步確診　包括一名科大實驗室職員

校方指會加強消毒涉事實驗室，同於實驗室工作同事將在家工作14日；當局亦會將有關的緊密接觸者送到檢疫中心。

更多疫情消息：

【新冠肺炎】至少9宗本地個案感染源頭不明　行蹤涉將軍澳天晉、太古城及北角教育中心

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記者：伍瑋瑋、郭家穎、馮琪雅

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