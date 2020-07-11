【婚後真相】拍拖1年男方堅拒婚前性行為　妻新婚夜驚揭丈夫陰莖僅3cm好失望

▲ 一名新婚人妻表示與丈夫拍拖1年，對方堅拒發生婚前性行為，到新婚夜她才發現丈夫陰莖僅約3cm。

維繫夫妻關係最緊要是溝通及坦誠，美國一對夫妻卻遇上「難關」。一名新婚人妻在網上討論區發帖，表示與丈夫拍拖1年，對方堅拒發生婚前性行為，到新婚夜她才發現丈夫陰莖僅約3cm，令她感到驚訝又失望。

為人保守拒婚前性行為

綜合外國傳媒報道，27歲美國人妻於網上討論區Reddit發帖指，她與32歲丈夫新婚不久，雙方拍拖半年決定訂婚，其後籌備婚禮半年後結婚。

在拍拖期間，男方表明自己雖沒有宗教信仰，但以為人較保守為由，希望婚後才發生性行為。二人只會拖手、擁抱，沒有更進一步的親密行為。

人妻對男方的想法亦表示尊重，另一方面期待與對方圓婚。直至新婚夜，人妻與丈夫親密過後，驚揭丈夫的陰莖只長約3cm。

疑刻意隱瞞陰莖超短

等到度蜜月後，人妻終忍不住在網上發帖表達感受，她形容丈夫的陰莖是「micropenis」（微陰莖），坦言對此相當驚訝。她更懷疑丈夫︰

他似乎刻意隱瞞陰莖超短……

她指將事件在網上公開，並非要羞辱丈夫，而是想抒發感受同時尋求意見。

帖文引發網民討論，不少人認為丈夫太不誠實，「我覺得這是一個巨大的謊言，等結婚後才知道真相為時已晚」、「他故意欺騙你，我會懷疑他還有更多事隱瞞你」，也有網民建議人妻的丈夫向醫生求助。

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責任編輯︰王俊賢