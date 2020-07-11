民主派初選投票今午展開　戴耀廷：有信心投票人數達17萬

▲ 民主派「35+」今明兩日，將舉行立法會初選投票。（網上影片截圖）

民主派今明兩日，將舉行立法會初選投票，以決定代表民主派出戰立法會的人選，今日初選原定於早上９時開始，惟因警方昨晚突然搜查協助研發投票系統的香港民意研究中心辦公室，並檢走的數十部電腦。技術團隊因系統安全考慮，需重設加密匙，投票服務站延至中午12時才開始。

另外，投票系統亦有所改動，Android使用者將不能使用手機應用程式投票，投票方式將採用投票網頁進行投票。而iOS使用者則不受影響。

負責統籌初選的香港大學法律系副教授戴耀廷表示，目前的技術問題已大致解決，他們與技術團隊和研究所商討後，決定公布初選投票結果後，立即銷毀所有透過投票系統收集的個人資料，希望市民放心。他又對各區達到10%投票率有信心，預計兩日投票可得17萬票為計，他希望今日投票人數可達至目標的一半，即8.5萬人。

戴耀廷說，為盡可能確保公正性，香港民意研究所及民主動力已招募了監察員及觀察員，到各服務站進行監察及觀察的工作至於投票人需要拿住址證明才可投票，戴耀廷指，這是過去民主派初選已有做法，協調時已向所有參選人提及，當時並沒有反對。



民主動力召集人趙家賢表示，2013年對港民研的投訴個案，警方在2020年才調查，相信眼睛雪亮的市民會知道發生什麼事。他強調，今次初選的所有做法及安排，都參考2018年民主派補選的初選，當時亦獲警方不反對及協助，不認為有任何地方有違反《港區國安法》。



民主黨主席、九東參選人胡志偉就相信，警方昨晚的搜查，並不會對選舉工作安排帶來很大影響，又指投票反映選民的自由意志，相信在中央對港實施全面管治權下，市民會更踴躍投票，表達政府扼殺及打壓自由的荒謬。

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責任編輯：李淇