【新冠肺炎】新蒲崗順豐外判司機初步確診　英國研究：包裹應等72小時再拆減低感染風險

▲ 英國研究指收到包裹，應先放置72小時先開箱。

本港新冠肺炎第三波疫情爆發，快遞公司順豐速運亦有一名服務慈雲山的新蒲崗外判司機初步確診。今年4月，一名內地男子疑因取包裹後沒有洗手消毒，最終染上新冠肺炎。曾有英國研究指出，收到包裹後應先放置72小時先開箱，以減低感染包裹表面殘留病毒的風險，收取包裹時，亦應該戴上手套。

內地男子懷疑領包裹後無洗手染病

快遞公司順豐速運昨日（10日）表示，一名外判司機初步確疹，其路線以慈雲山為主。為慎重起見，該外判司機所隸屬的新蒲崗店舖暫時關閉進行徹底消毒，並已全面安排中轉設施、辦公場地消毒次數增加，每個批次處理的所有貨物進行消毒。

新冠病毒主要的傳播途徑是經呼吸道飛沫傳播，亦可通過接觸傳播。不過早前內地亦有一病例，懷疑是因領取包裹沒有洗手而染上新冠肺炎。

男子留家避疫到樓下取包裹 疑回家後沒有洗手消毒「中招」

根據武漢市衛生健康委員會公布，有一名男患者自1月23日起一直留在家避疫，自2月20日起多次前往小區門口取團購食品和速遞。直至3月30日，他要到另一城市傾生意，出發前先到醫院體檢，未料4月1日核酸檢測結果為陽性，終於確診。據了解，他每次取件時都沒有戴上手套，將包裹取回家後都沒有消毒處理，有幾次取件後更沒有洗手。不過，由於其大樓曾有確診病例，不排除屬於社區感染。

英國研究：包裹應該要放置72小時

早前一項由巴斯（Bath）、布里斯托（Bristol）和修咸頓（Southampton）進行的大學研究發現，包裹應該要放置72小時才拆箱，以減低感染包裹表面殘留病毒的風險。

中國疾病預防控制中心曾經指出，病毒通過郵寄傳播的風險不大，不需要拒收郵件。中心又提醒收件人，收件時應佩戴口罩和手套，處理完包裹後要及時摘下手套然後洗手，以及應善用速遞櫃，減少與速遞員接觸。

港大研究團隊本年亦將新冠病毒在22℃和濕度65%的室溫環境下，對10種物料作實驗，包括紙張、廁紙、木材、衣物、玻璃、鈔票、不銹鋼、塑膠，以及外科口罩內層和表層，測試就不同時間點檢測帶病毒量。測試結果如下：

物料 病毒最長存活時間 外科口罩表層 7日 外科口罩內層 4日 不銹鋼 4日 塑膠 4日 鈔票 2日 玻璃 2日 衣物 1日 木材 1日 廁紙 <3小時 紙張 <3小時

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責任編輯：羅嘉欣