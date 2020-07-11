【新冠肺炎】消息：德望學校再有學生及家長初步確診　家長憂已爆校內感染群組

▲ 消息指德望學校再有學生及家長初步確診。

直資名校德望學校（中學部）昨日（10日）有一名中一學生確診，有消息再有學生及家長初步確診，對病毒化驗結果呈陽性反應。

【限聚令】最新限聚令今日起實施 一文看清康文署場所＋泳池＋圖書館最新安排

有德望學校的家長向TOPick表示，據了解新增的初步確診個案學生與昨日確診的學生是不同班級，憂慮學校已出現感染，並批評教育局停課停得太遲，她自己包括外傭已到私家醫院接受檢測。

德望學校昨日確診學生為第1375號個案，13歲女生居住於天晉一期。她於7月7日出現發燒流鼻水等病徵，9日入院。她平日放學後會有補習老師上門補習，亦曾到補習老師家補習及繪畫。於學校是有幾個親密的同學，有關緊密接觸者都會送到檢疫中心。

【新冠肺炎】科大證實一名實驗室職員確診 患者無病徵最後上班日期為7月8日

有消息指，首名確診學生於周三（8日）已沒有再上學。有家長得悉有學生出現呼吸道病徵後，去信要求校方停課但不果，校方最終於周四（9日）以鄰近小學部學生家長確診為理由停課。

德望學校今早(11日)安排全體學生回校接受病毒檢測，校方昨日已發電郵通知學生和家長，表示正跟衞生防護中心和教育局商議進一步安排，請學生、教職員和家長耐心等候。TOPick正向校方了解。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：徐穎彤、郭家穎