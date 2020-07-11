【新冠肺炎】深圳灣入境處職員初步確診　主要負責為旅客辦理出入境手續

▲ 深圳灣口岸有入境處職員初步確診。

新冠肺炎疫情反彈，消息指今日（11日）新增至少20宗初步確診個案，絕大部分屬本地感染個案，當中涉及多個群組。有消息指本地口岸亦失守，一名新增初步確診患者是入境處署理高級入境事務助理，於深圳灣口岸工作。

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入境處下午表示，一名駐守深圳灣管制站的27歲男署理高級入境事務助理員，初步確診感染新型肺炎，他最近沒有外遊紀錄，工作時一直有戴口罩，探測體溫正常，有遵守防疫措施。

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處方表示，相關人員主要負責在深圳灣管制站為旅客辦理出入境手續，最近一次執行職務是7月8日，隨後兩日是休假。他在7月9日早上前往政府診所求醫，並在7月10日早上提交測試樣本，至深夜獲通知初步確診，隨即在凌晨由救護車送院治療。衞生防護中心正嘗試了解他的感染原因及有否密切接觸人員。

入境處指，相關人員的工作地點已即時進行全面消毒，亦已提醒屬下人員須注意個人衞生。

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▲ 本地感染群組擴散。（資料圖片）

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記者：伍瑋瑋、郭家穎