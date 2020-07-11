【林作裕美拍拖】林作為裕美慶祝32歲生日　狂吻女友：天公作美

▲ 女友裕美32歲正日生日，林作狂吻祝賀：「天公作美！」

前執業大律師、現投身保險業的林作，早前宣布與曾離婚的藝人裕美相戀後，成為熱話。眾人對於這對姊弟戀的評價南轅北轍，但無損熱戀中的情人心情。昨日（7月10日）是裕美的32歲生日，身為男友的林作送上蛋糕和熱吻慶祝女友又大一歲。

事實上，林作與裕美於上月底被爆出戀情，事後二人大方承認相戀，由好友發展成戀人。好事公佈後雖然受到祝福，但同時亦有不少批評，例如指二人學歷不相襯、女方曾經失婚、男方母親反對發展等等，每次林作均為裕美出頭、護花心切。

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▲ 一對戀人非常痴纏。（影片截圖）

昨日正是裕美的32歲生日，裕美發放影片，見林作從後緊抱著她，裕美好友拿著手機為二人拍片。

誤以為在拍照的林作本來未有唱生日歌，及後裕美「野蠻女友」上身，直呼林作：「唱啦而家！」已被收服為「女友奴」的林作立即乖乖獻聲，之後更瘋狂地連續親吻裕美脖子，非常煙靱。

▲ 蛋糕更寫上「I Love You」字樣。（Facebook圖片）

林作亦有在社交網站發放合照，現實中身高與女友相差不遠的他，在照片中站直，女友則裝作小鳥依人以手臂圈著他的腰間，以情深的眼神仰望著林作。

林作「食字」寫道：「天公作美」。有網民送上祝福：「裕美好羨慕你呀！享受現在活在當下珍惜眼前人。」亦有網民抱相反意見：「激死老母揾山拜。」