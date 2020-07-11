【新冠肺炎】全港學校下星期一提早放暑假　楊潤雄：7.22文憑試放榜可如常在學校進行

▲ 教育局局長楊潤雄。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情出現第三波爆發，消息指再有學生初步確診。對於部份學校仍在考試期間，教育局局長楊潤雄表示，每日都要看著疫情發展，希望以學生安全為重點，相信只要做足功課，校內考試仍然可以舉行。但建議學校參考早前中學文憑試(DSE)的指引，學生的坐位盡量做到相距1.8米的距離。

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他相信，按照現時狀況，7月22日的文憑試放榜日，仍可由學校自行作分發，但提醒屆時仍要注意衛生安全，戴好口罩及洗手消毒。

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至於會否呼籲學校停辦畢業禮、謝師宴等的活動。楊潤雄指出，所有的出發點需以安全為考量，學校應聽從最新的醫療意見，「昨日張竹君醫生都講了，謝師宴最好是避免，這是好的意見，希望大家盡量跟從」，相信學校亦會適當處理。

至於畢業禮，他認為要視乎學校安排的人數，如果畢業禮只是坐著起，不會有接觸及戴口罩，以及安排好人數，可以由學校自行決定是否舉行。

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記者：李淇

