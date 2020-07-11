【港區國安法】陳弘毅：網絡供應商可拒絕警方刪訊息要求　交由法庭作裁決

《港區國安法》刊憲生效，並加入43條實施細則，賦予警方可要求移除網上危害國家安全資訊等七項權力，若拒絕或被罰款及監禁。身兼基本法委員會委員的港大法律學院教授陳弘毅表示，如網絡供應商認為，被要求移除的訊息並非涉及四類罪行，即警方要求不合理，網絡供應商仍可拒絕，交由法庭作最終裁決。

陳弘毅表示，國安法下只有三種極端特殊的情況，案件才會移送到內地審訊，很可能未來十年都未必會發生。他又提到，港區國安法部份條文，是參考本港早期訂立的《反恐條例》，例如當中「嚴重擾動基要服務設施系統」等寫法，在本港現有的反恐法都存在，反恐法部份內容範圍比港區國安法更廣泛。

陳弘毅又表明，香港有言論自由，如批評中國政府，並不是推翻國家的根本制度或政權機關，並不會違犯《港區國安法》第22條的顛覆國家政權罪。但就舉例，如發動數萬人長期包圍立法會，令議員無法進入議會，可能構成嚴重干擾或阻撓特區政權機關履行職能，可觸犯顛覆國家政權罪。

至於叫「結束一黨專政」口號，陳弘毅說，並沒有具體結論，會否構成煽動顛覆國家政罪，要視乎在甚麼情況下叫有關口號。

對於國安法生效後，康文署轄下的公共圖書館覆檢黃之鋒、陳雲等多本著作。陳弘毅認為，國安法的目的不是為了限制資訊自由，亦非所有煽動改變現有政治制度或批評政權的書或文章，都會違反顛覆國家政權罪，但強調若書的內容，確有煽動他人用武力等的罪行元素，政府則有理由禁止書本傳閱。

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責任編輯：李淇