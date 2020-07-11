陳嘉倩疫情下無礙搵錢機會　嘉倩BB否認跟崔健邦傳戀情

▲ 陳嘉倩、余浩宗屬好友。

前無綫電視新聞主播陳嘉倩、余浩宗昨日現身AEON屯門店擔任星級司儀，陳嘉倩近日連環惹是非，陳嘉倩亦向傳媒作解畫。

嘉倩近日被指常在工作時黑面，又在清談節目自爆被全能藝人發求愛訊息，之後又跟崔建邦扯上關係。

對於連串負面新聞，陳嘉倩拍檔Cyrus護好友稱：「傳聞很無聊，黑人問號，希望專注疫情或有意義事。我們認識好久，進入化境，花邊新聞不需要澄清。」對於和崔建邦緋聞，陳嘉倩說指之前否認，不再回應：「真係黑人問號。」

▲ 陳嘉倩、余浩宗合作做司儀。

嘉倩BB表示現在多了時間留在家中，正好執拾家居，Cyrus被問到二人是次拍檔做主持有何感受，嘉倩表示與自己Cyrus有多次的合作經驗，建立了良好默契，二人拍檔做主持得心應手，感謝大會邀請之餘，亦希望觀眾喜歡。

二人又被問到疫情期間的工作狀況，Cyrus表示很開心能與嘉倩出席今天的活動，大家更笑言大家是第一次帶口罩做MC，同時二人亦提醒大家防疫措施要做足，最緊要大家身體健康，自己與嘉倩今天都有帶口罩做主持。期間二人又表示會不斷嘗試更多，帶給大家更多歡樂。

活動當中，精彩的太鼓表演節奏澎湃，令現場更添喜慶氣氛。最後一眾主禮嘉賓同為AEON屯門店舉行揭幕儀式！