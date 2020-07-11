林鄭月娥：香港年輕一代問題主因並非教育　而是教育被「政治化」

▲ 行政長官林鄭月娥出席香港教育高峰論壇致辭。

特首林鄭月娥出席香港教育高峰論壇時表示，香港年輕一代出現的問題，可能主要不是教育問題，而是教育被「政治化」的問題，認為「政治問題不解決，更好的教育措施、更多的教育資源，也難以扭轉局面」。

林鄭表示，自己對教育的關心和重視是無容置疑的，確保孩子長大成為有國家觀念、民族感情、良好品格、社會責任感、待人以誠，亦是她對教育孩子的宗旨。



她表示，清楚看到有反中央、反政府的勢力通過不同途徑滲透校園，而社會上，媒體對國家的負面報道，對歷史的錯誤表述，對政府和執法機構的肆意抹黑，都反映在教材、課堂教學、考試題目、學生的課外活動等。

政府現時投入教育的新資源，已超過130億元經常性開支，當中不少是回應教育界長期提出的要求，好像中小學的教師職位的全面學位化等。林鄭月娥強調，政府很有誠意與教育界建立伙伴關係，一起為提升香港教育質素努力，讓教育回歸教育，讓校園不再受政治和好像「違法佔中」的社會行動所影響。

但自去年六月起，一共有3千多名學生因參與違法暴力事件而被捕，佔所有被捕人士40%。「中大」和「理大」事件亦反映大學校園變成了「暴力溫床」，「修例風波」亦催生了一些中學生組織，鼓吹罷課，甚至「港獨」。更讓他們誤以為只要持續進行破壞，把違法抗爭行為合理化及恒常化，就可以逼政府讓步。

她表示，《港區國安法》兩條條文直接與學校有關，指國家安全不是單一議題，所以已經要求教育局局長制定一套計劃，全面在各學校開展有關《港區國安法》、國歌法等教育。港府將與教育界攜手努力，將青年人培養成具有國家觀念、香港情懷、國際視野的新一代。

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責任編輯：李淇