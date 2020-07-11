【那些我愛過的人】連詩雅由「蒲精」到貼地女神　從負評王后洗底做實力女星

▲ 連詩雅憑《那些我愛過的人》成功洗底。

TVB劇集《那些我愛過的人》昨晚（7月10日）播出大結局，眾演員的演出都非常亮眼，尤其是首次拍TVB劇的連詩雅，自《那些我愛過的人》播出以來，她的演出獲觀眾好評。雖然首次演劇，但其實連詩雅正式入行已10年，以歌手身份出道至近年開始擔任主持外，她亦有豐富的電影演出經驗，今次跳進螢光幕演出都大有發揮！

▲ Shiga被爆是蒲精一名。（影片截圖）

負面形象不討好

不過，連詩雅在初出道受不少負面新聞影響，令其公眾形象不討好。連詩雅在15歲讀書時已兼職任模特兒，亦演過教育電視。

在2010年經華納唱片發掘成歌手，正式入行。之後拍電影《喜愛夜蒲》獲提名香港電影金像獎的「最佳新演員」。

2012年，連詩雅被傳媒揭發與前男朋友曲赤的情慾照片，尺度非常大瞻，鬧出不少風波。

連詩雅後來在記招交待指，不雅照是在16歲與曲赤談戀愛時拍下，但她就表示不清楚照片來源，亦指會追究事件。

在連詩雅拍攝電影《喜愛夜蒲》系列，已被翻出十多歲時已是蘭桂坊常客，故演出時彷彿在做自己，留下令人印象深刻的「蒲精」形象。

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▲ Shiga的情史非常豐富。（影片截圖）

花邊新聞不絕

2016年，連詩雅為ViuTV拍攝《跟住矛盾去旅行》，其間因在節目的英文發音，被網民熱列討論，而她本來是出身國際學校，說話時常中英夾雜，聲線高音，故被形容為「偽ABC」。

此外，連詩雅自入行以來花邊新聞不斷，曾有傳她在10多歲時已與有婦之夫的永安百貨太子爺郭永淳發生婚外情，並在分手後才知對方已婚。之後，去年她傳出與拍拖3年多的音樂人徐浩分手，近月就與陳家樂傳緋聞。

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▲ 連詩雅近年演出獲讚賞。（Instagram圖片）

憑實力洗底

雖然連詩雅一直以來的公眾形象不討好，但她近年就落力洗底，在主持及演員的表現均獲好評。

去年播出的節目《12個夏天》，連詩雅與陳家樂到韓國莞島體驗漁民生活，她親手收割昆布，餵鮑魚，被觀眾稱讚有改變，夠貼地。

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▲ 連詩雅感激觀眾對《那些我愛過的人》的支持。（Instagram圖片）

在新劇《那些我愛過我人》，連詩雅亦花下不少時間改掉高八度的聲線，演出婦科醫生方書文，獲讚大有進步，得到不少正面評價，成功洗底。

連詩雅亦在社交平台分享劇集播畢的感受，及感激觀眾的支持：

方書文 謝謝妳。謝謝妳讓我經歷一場不一樣的人生。因為經歷讓人成長，因為遇到疼的經歷才領悟到什麼是重要，就是因為人生的必須，讓我們無辦法的要堅強起來。但我們總是因為情，表露我們最脆弱的一面。 因為我們在乎，才會受到傷害，人生就是一堂學不完的課題，但從方書文的人生中，我學會包容，諒解，溝通還有放下。我們活著多久，就是要學著多久，希望我們每一個人，都從每一天有所領悟。 謝謝大家對這套劇的支持，也感謝遇到的每一位，我會好好珍惜這份回憶。