【非常老師】幼稚園女老師嘴對嘴親吻男童　影片瘋傳惹家長爭議︰行為過火

▲ 內地有一名幼稚園女老師拍攝影片，嘴對嘴親吻一名男童，引發不少家長爭議。

幼稚園師生互動多在所難免，不過內地有一名幼稚園女老師拍攝影片，嘴對嘴親吻一名男童卻引起爭議。影片於網絡傳開後，惹來不少家長非議，最終老師被學校解僱。

綜合內地傳媒報道，事發於河南省南陽市唐河縣，該名女老師在網上平台的自我介紹稱，自己是一名普通幼兒老師，帶著一個顏值超高的班級。她在影片中對著鏡頭，並叫男童過來「親我」，之後她便嘴對嘴親吻男童。

老師獎勵男童親臉

女老師在短視頻社交媒體抖音發布影片，又留言戲稱「我是他的女朋友」，並表示「我可以等他十年」。得悉影片受到爭議，涉事老師其後回應，她有找過男童的媽媽，跟對方說她拍影片一事。

媽媽沒怪我，只是覺得大家喜歡他（男童）很開心，我只是個小小地方的一名幼師，我能幹甚麼萬惡不赦的事情？

當地警方調查後指出，有關影片於去年12月2日在抖音發布，當時涉事老師帶著學生在校內玩遊戲，其中一名男童表現好，獲老師獎勵可以親自己臉蛋。

警方︰沒猥褻兒童行為

涉事老師辯稱男童親到了她的嘴唇，她剛好用手機拍下當時畫面，再將影片上傳至抖音。她的抖音帳戶有逾21萬粉絲關注，現時已轉為私人帳戶。

警方接到投訴後，曾向幼稚園校長、老師等人查詢，他們均指涉事老師思想較單純，但很關愛學生。警方認為女老師沒有猥褻兒童的行為，不過唐河縣教育局透露涉事老師已被解僱，並已成立調查小組處理事件。

網民留言指老師的行為過火，「這種人不配做老師」，有家長留言表示「跟孩子說過，嘴巴不能亂親要保護隱私部位」。

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責任編輯︰王明芳