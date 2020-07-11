【新冠肺炎】張竹君：水泉澳邨現場的18個環境樣本　全部呈陰陽性

▲ 張竹君指水泉澳邨現場的18個環境樣本呈陰陽性。（林宇翔攝）

本港新冠肺炎疫情出現第三波爆發，衞生防護中心及醫管局下午公布最新疫情，本港今日（11日）新增29宗確診個案，以及33宗初步確診個案，涉及多個感染群組，累計確診個案增加至1433宗，包括一宗疑似個案。

【新冠肺炎】本港新增17宗本地及12宗輸入確診個案 另有33宗初步確診個案

衞生防護中心傳染病處主任張竹君提到水泉澳邨的群組，指水泉澳邨現場的18個環境樣本呈陰陽性。

她續提到以往撤離居民的做法通常是經專家查看後，發現病毒經喉管及渠道傳播，而居民自己是不能避免的。但現時情況下，水泉澳邨雖然有不少個案，但相信與建築物的喉管及渠道無關， 因此未有有關撤離工作。她續提醒居民應注意環境衛生，在觸摸公共設施時要小心。

食物及衞生局局長陳肇始今日（11日）表示有居民自行搬離水泉澳邨，指明白居民有擔憂，但她認為在未有環境樣本結果前，居民應該盡量留在家中，避免與他人接觸以協助截斷傳播鏈。

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記者：郭家穎