  • 30°C
香港時間 : 2020711日 (六) 20:55
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 陳奕迅 IB放榜 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港姐2020】蔡繼有孫女退選香港小姐　40億千金蔡頌思向支持者致歉：對不起

娛樂 16:47 2020/07/11

分享：

熱門 陳奕迅 IB放榜 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

40億千金蔡頌思KOL蔡小蝶，合約有牴觸宣布退選港姐。

香港小姐競選2020在昨日（7月10日）舉行第二輪面試，今屆港姐質素平均，當中最具話題的候選佳麗之一定是「40億千金」蔡頌思（Jocelyn），家底實力雄厚的她是今屆香港小姐大熱之一，可是因有演員合約在身，昨日未能接受第二輪面試並同時宣布退賽。而另一位候選佳麗蔡小蝶，同樣因合約問題宣布退出。

事實現身第一輪港姐面試後，因被爆出身家雄厚而成焦點，她亦成功晉身第二輪面試，可是她在康城會見記者後，在電視城卻未有正式現身面試及出席記者會，及後發現她在社交網站上發文，透露已退出港姐：「各位支持我的朋友們，對不起，我退選了。」

【港姐2020】「海產大王」蔡繼有孫女出戰港姐　蔡頌思回應「40億千金」：數字不太清楚

蔡頌思家底雄厚。（instagram圖片）

據知當中涉及合約問題，原來已出道、曾參演電影和舞台劇的她，因合約有牴觸而退選。

蔡頌思是已故「海產大王」蔡繼有的孫女。熱心公益事業的蔡繼有分別在香港、澳門及中國內地多所大學、大專院校及中小學捐建教育基金。

Jocelyn爸爸蔡冠深更是全國政協常委、香港新華集團主席和香港中華總商會會長，Jocelyn的背景驚人，據知其家族擁有至少40億資產。

【港姐2020】候選港姐疑有裸照流出　麥淑螢稱被前男友勒索

蔡頌思一直都想往幕前發展。（instagram圖片）

而Jocelyn一直以來都希望往幕前發展，曾參演歌舞劇《利瑪竇》、《塵上不囂》，以及電影《家和萬事驚》等。

於中大英語系畢業的她更精通法文，曾與父親會見2016法國總統奧朗德。

昨日出席第二輪面試。（鄭嘉瑤攝）

【港姐2020】一文盡睇首輪面試港姐戰衣　淘寶同款貨不用100元有交易【多圖】

蔡小蝶退出

另一位佳麗蔡小蝶亦同樣宣布退賽，自稱是兼職模特兒的她昨日在社交網站表示：「我很好，謝謝大家。因為私人原因和工作的牴觸，很抱歉不能繼續參賽下去，今天發生很太突然，不能好好處理，希望大家多多支持其他的參賽者~臨走前還跟好多美女有愛的抱抱~開心！今天無憾！」

蔡小蝶平日也有做模特兒工作。（instagram圖片）

蔡小蝶同樣於昨日宣佈退賽。（鄭嘉瑤攝）

蔡小蝶在instagram上擁有2.2萬追隨者，不過其YouTube頻道僅得80多人追蹤，要向全職KOL進發的話要加把勁了。

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【港姐2020】候選港姐疑有裸照流出　麥淑螢稱被前男友勒索
今日 11:40
【港姐2020】候選港姐疑有裸照流出　麥淑螢稱被前男友勒索
【港姐2020】Jessica廖慧儀+Vivienna賴彥妤學歷高　Cindy鄺靜汶+Amber陳煦凝多宅男粉絲【多圖】
17:52 2020/06/30
【港姐2020】Jessica廖慧儀+Vivienna賴彥妤學歷高　Cindy鄺靜汶+Amber陳煦凝多宅男粉絲【多圖】
【港姐2020】大熱空姐廖慧儀傳被機師追求 港大建築系賴琦媛：Benz都係名車？
14:53 2020/07/01
【港姐2020】大熱空姐廖慧儀傳被機師追求 港大建築系賴琦媛：Benz都係名車？
香港小姐 演員 娛樂人物職業 TVB 娛樂行業

最高瀏覽

【賭王設靈】黎芷珊悲傷送別姑丈何鴻燊　父母離異感激獲賭王照顧一家
19:48 2020/07/08
【賭王設靈】黎芷珊悲傷送別姑丈何鴻燊　父母離異感激獲賭王照顧一家
【性感女神】傳葉玉卿富貴丈夫申請破產　80億闊太一家居古堡過奢華生活
14:17 2020/07/09
【性感女神】傳葉玉卿富貴丈夫申請破產　80億闊太一家居古堡過奢華生活
【賭王設靈】前女婿許晉亨現身送別何鴻燊　與何超瓊世紀婚禮曾成佳話　
16:04 2020/07/09
【賭王設靈】前女婿許晉亨現身送別何鴻燊　與何超瓊世紀婚禮曾成佳話　