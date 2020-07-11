【港姐2020】蔡繼有孫女退選香港小姐　40億千金蔡頌思向支持者致歉：對不起

▲ 40億千金蔡頌思KOL蔡小蝶，合約有牴觸宣布退選港姐。

香港小姐競選2020在昨日（7月10日）舉行第二輪面試，今屆港姐質素平均，當中最具話題的候選佳麗之一定是「40億千金」蔡頌思（Jocelyn），家底實力雄厚的她是今屆香港小姐大熱之一，可是因有演員合約在身，昨日未能接受第二輪面試並同時宣布退賽。而另一位候選佳麗蔡小蝶，同樣因合約問題宣布退出。

事實現身第一輪港姐面試後，因被爆出身家雄厚而成焦點，她亦成功晉身第二輪面試，可是她在康城會見記者後，在電視城卻未有正式現身面試及出席記者會，及後發現她在社交網站上發文，透露已退出港姐：「各位支持我的朋友們，對不起，我退選了。」

【港姐2020】「海產大王」蔡繼有孫女出戰港姐 蔡頌思回應「40億千金」：數字不太清楚

▲ 蔡頌思家底雄厚。（instagram圖片）

據知當中涉及合約問題，原來已出道、曾參演電影和舞台劇的她，因合約有牴觸而退選。

蔡頌思是已故「海產大王」蔡繼有的孫女。熱心公益事業的蔡繼有分別在香港、澳門及中國內地多所大學、大專院校及中小學捐建教育基金。

Jocelyn爸爸蔡冠深更是全國政協常委、香港新華集團主席和香港中華總商會會長，Jocelyn的背景驚人，據知其家族擁有至少40億資產。

【港姐2020】候選港姐疑有裸照流出 麥淑螢稱被前男友勒索

▲ 蔡頌思一直都想往幕前發展。（instagram圖片）

而Jocelyn一直以來都希望往幕前發展，曾參演歌舞劇《利瑪竇》、《塵上不囂》，以及電影《家和萬事驚》等。

於中大英語系畢業的她更精通法文，曾與父親會見2016法國總統奧朗德。

▲ 昨日出席第二輪面試。（鄭嘉瑤攝）

【港姐2020】一文盡睇首輪面試港姐戰衣 淘寶同款貨不用100元有交易【多圖】

蔡小蝶退出

另一位佳麗蔡小蝶亦同樣宣布退賽，自稱是兼職模特兒的她昨日在社交網站表示：「我很好，謝謝大家。因為私人原因和工作的牴觸，很抱歉不能繼續參賽下去，今天發生很太突然，不能好好處理，希望大家多多支持其他的參賽者~臨走前還跟好多美女有愛的抱抱~開心！今天無憾！」

▲ 蔡小蝶平日也有做模特兒工作。（instagram圖片）

▲ 蔡小蝶同樣於昨日宣佈退賽。（鄭嘉瑤攝）

蔡小蝶在instagram上擁有2.2萬追隨者，不過其YouTube頻道僅得80多人追蹤，要向全職KOL進發的話要加把勁了。

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2