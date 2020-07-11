【新冠肺炎】本港今日新增多名初步確診患者　涉入境事務助理、莎莎員工、曾到南華會的7歲男童

▲ 曾到南華會的7歲男童初步確診。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情出現第三波爆發，衞生防護中心及醫管局下午公布最新疫情，本港今日（11日）新增29宗確診個案，當中包括17宗本地感染個案。另外33宗初步確診個案，涉及多個感染群組，不過衞生防護中心在晚上六時多澄清，一名莎莎員工檢測結果不確定，修正確診個案是28宗，其中12宗為輸入個案。

部分初步確診個案如下，

其中本地口岸亦失守，衞生防護中心傳染病處主任張竹君指一名新增初步確診患者是入境處署理高級入境事務助理，於深圳灣口岸工作，居住於慈雲山慈正邨正安樓，未必是工作感染。

張竹君續提到27歲男個案工作時一直有戴口罩，探測體溫正常，中午有與同事聚餐，上班時有遵守防疫措施。入境處署署方表示，相關人員最近一次執行職務是7月8日，隨後兩日是休假。他在7月9日早上前往政府診所求醫，並在7月10日早上提交測試樣本，至深夜獲通知初步確診，隨即在凌晨由救護車送院治療。

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此外，一名7歲男童亦初步確診，為第1390宗個案於北角開辦雋妍教育中心的學生。潛伏期時有南華會進行劍擊練習，又亦到銅鑼灣MINI MIND英語學習中心、游泳課堂、電腦堂等等。

其他初步確診患者包括，

2名的士司機，並沒有到過新發茶餐廳、彬記

43歲女性，是第1375宗個案，13歲德望學生的母親

40歲女性，沙田中心莎莎員工，曾與1372個案，即新港城莎莎上班的確診者有聚會，期間曾打麻雀。

11歲，為第1313宗個案的女兒，就讀保良局林文燦英文小學，在入住檢疫中心後出現發燒徵狀

22歲男性，是1296宗個案教琴老師的朋友

第1383宗個案的男友，在旺角MOKO工作，曾與同事到火水爐冰室火鍋打邊爐

2名分別住慈正邨正安樓人士、１名居住彩輝邨彩華樓89歲長者，去過新發茶餐廳人士

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記者：郭家穎