【新冠肺炎】理大公布最新課堂安排　7月13日起所有課堂將以網上授課

▲ 理工大學今日（11日）公布所有課堂均會以網上授課。（資料圖片）

新冠肺炎疫情反彈，消息指今日（11日）新增至少20宗初步確診個案，絕大部分屬本地感染個案，其中科技大學亦出現確診個案。因應疫情關係，理工大學公布所有課堂均會以網上授課。

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理工大學發言人指鑑於本地新型冠狀病毒疫情轉趨嚴重，理大已即時檢視所有上課及教學安排，由7月13日（下週一）開始，所有課堂及一般教學活動，包括:夏季學期的課堂，均會以網上授課。而必須的面授教學活動，如：實習或實驗室訓練，基於須滿足相關專業資格認可的要求，校方仍會以面授方式進行，但必須嚴格執行現時的防疫措施及保持社交距離安排，以減低病毒傳播風險。如疫情持續惡化，校方會考慮暫停所有必須的面授教學活動。

至於夏季學期 (Summer Term) 及2019/20下學期尚未完成的考核，仍會視乎情況以不同方式進行。就下學年度新生註冊程序，大部份均會以網上進行。校方續指會密切留意疫情的最新發展作出調整。

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記者：郭家穎、馮琪雅