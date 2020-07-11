【新冠肺炎】本港新增16宗本地及12宗輸入確診個案　 另有33宗初步確診個案　

▲ 本港今日新增28宗確診個案。

本港新冠肺炎疫情出現第三波爆發，衞生防護中心及醫管局下午公布最新疫情，本港今日（11日）新增29宗確診個案，當中包括17宗本地感染個案。另外33宗初步確診個案，涉及多個感染群組，不過衞生防護中心在晚上六時多澄清，一名莎莎員工檢測結果不確定，修正確診個案是28宗，其中12宗為輸入個案。

【限聚令】最新限聚令今日起實施 一文看清康文署場所＋泳池＋圖書館最新安排

新增的本地個案有16宗，當中有9宗與之前的個案有關，包括3宗是港泰護老中心的員工，年齡介乎51至70歲，另有3宗與彬記美食有關，包括一名23歲女子，曾於7月1日前與外公到彬記粥麵美食用膳兩次，她在7月5日出現喉嚨痛、肌肉痛等病徵。

至於另有1位29歲男患者並未曾到過彬記，但他的爸爸在6月30日及7月2日曾到過，現時尚等待檢測結果。另外有兩個確診者是屯門建榮飯堂的水吧員工及收銀員。有一名患者未到過彬記，但上月22日曾到坪石邨爭鮮迴轉壽司用膳，張竹君表示指患者當時身旁的食客曾咳嗽，其後事主有喉嚨痕的病徵，最終經檢測後確診

即看：【新冠肺炎】37歲女患者曾到爭鮮吃壽司 疑被鄰座咳嗽傳染

今日新增的本地個案中，有8宗是不明源頭感染。

即看：【新冠肺炎】再增8宗源頭不明個案 涉慈正邨、萬年戲院大廈及翠河員工

就今日公布的本地個案，衞生防護中心會向病人居住大廈的居民或有機會於傳染期接觸的人士派發深喉唾液樣本瓶。中心亦呼籲相關人士如有病徵，應盡早求醫，並繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。

再次提醒市民，為減低感染風險，市民在日常生活中應盡量與他人保持適當的社交距離，尤其應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，以減少接觸沒有出現病徵的感染者的機會，並減低社區出現群組個案的風險。鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。



另外有12宗輸入個案，即看：【新冠肺炎】本港新增12宗輸入確診個案 涉菲藉外傭機師及海員

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：伍瑋瑋