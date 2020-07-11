【新冠肺炎】本地感染涉慈雲山街市、元朗等多區　張竹君：疫情爆發以來最嚴重　

▲ 多名確診者曾到過慈雲山中心的街市，不少市民都戴上口罩。（林宇翔攝）

本港新冠肺炎疫情出現第三波爆發，衞生防護中心及醫管局下午公布最新疫情，本港今日（11日）新增29宗確診個案，當中包括17宗本地感染個案。另外33宗初步確診個案，涉及多個感染群組，不過衞生防護中心在晚上六時多澄清，一名莎莎員工檢測結果不確定，修正確診個案是28宗，其中12宗為輸入個案。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，今次是有疫情以來，最嚴重的情況，現時涉及個的個案包括的士司機、居民以及老人院，都是比較擔心以及情況嚴重，現在仍在爆發中，如果大家仍有很多活動，可能爆發的情況會更加嚴重。

【新冠肺炎】本港新增17宗本地及12宗輸入確診個案 另有33宗初步確診個案

張竹君形容是有疫情以來最嚴重情況，比3月時趨勢更厲害：

3月時有酒吧群組、輸入個案都未入社區，但現在好多居民、老人家、的士司機、老人院、學校，係比較擔心，嚴重好多，而且爆發緊，如果感染控制意識不足，活動仲更加多，爆發可能更嚴重。

今日新增的個案涉及慈雲山區，新增3名患者。包括一名48歲女士在慈正邨正安樓居住，曾經在有確診者工作的慈雲山中心翠河餐廳用餐，部分患者亦曾去過慈雲山街市，當局正向該邨商戶派樣本瓶進行檢測。

▲ 多名確診患者曾到慈雲山中心的街市。（林宇翔攝）

對於慈雲山出現多宗確診個案，是否已出現大規模爆發，張竹君表示，該區當然是個案較多，但其實整個香港都在爆發，而慈雲山街市及中心，食肆及人流較多，他們已關注有關衛生情況及清潔，並通知街市進行大洗。

此外，張竹君又表明，今日新增的一名入境處職員確診個案，同樣居住慈雲山慈正邨，故認為源頭未必是在其工作地點，有機會是在慈雲山。

【新冠肺炎】再增8宗源頭不明個案 涉德望中學、慈正邨、萬年戲院大廈及翠河員工

連日來的新增個案眾多，張竹君記者會上查閱資料時，也不禁嘆出一句，

死啦…好多…

就今日公布的本地個案，衞生防護中心會向病人居住大廈的居民或有機會於傳染期接觸的人士派發深喉唾液樣本瓶。中心亦呼籲相關人士如有病徵，應盡早求醫，並繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。

中心再次提醒市民，為減低感染風險，市民在日常生活中應盡量與他人保持適當的社交距離，尤其應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，以減少接觸沒有出現病徵的感染者的機會，並減低社區出現群組個案的風險。鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

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記者：伍瑋瑋