【新冠肺炎】南美進口凍蝦包裝驗出新冠病毒　專家教食物放雪櫃前3招消毒包裝

▲ 南美進口凍蝦包裝驗出新冠病毒。

新冠肺炎疫情全球大流行。國務院聯防聯控機制昨日（10日）舉行發布會，證實內地海關總署本月初從厄瓜多爾進口的急凍南美蝦包裝上，驗出新冠病毒。美國一項研究發現，冠狀病毒可於雪櫃約4℃環境下繼續存活，將產品放入雪櫃前，應徹底消毒產品。

急凍蝦包裝上驗出新冠病毒

內地海關總署進出口食品安全局局長畢克新指出，爲防止新冠肺炎疫情通過進口冷鏈食品傳入，全國海關對進口冷鏈食品開展了新冠病毒監測。截至9日，全國海關共抽樣監測227,934個樣本，其中產品樣本43,964個、內外包裝樣本147,568個、環境樣本36,402個。

在以上的樣本中，大連海關本月3日在厄瓜多爾企業生產的急凍南美白蝦1個集裝箱內壁樣本，以及3個外包裝樣本出檢出新冠病毒核酸陽性。同日，廈門海關從2個厄瓜多爾企業生產的急凍南美白蝦外包裝樣本中，亦驗出新冠病毒核酸陽性。不過以上企業的急凍南美白蝦蝦體，以及內包裝均沒有驗出新冠病毒。

檢測結果提示，以上3間企業產品的集裝箱環境、貨物外包裝存在被新冠病毒污染風險。專家認為這樣不代表包裝有傳染性，但反映出相關企業食品安全管理制度有缺失。目前內地海關已暫停上述三家企業在華註冊資格及進口，亦對貨品採除「退貨」、「銷毀」等措施。

冠狀病毒在物件存活時間驚人 放入雪櫃前3招消毒

本港感染及傳染病專科醫生曾祈殷早前接受TOPick訪問指，包裝食品及超市街市的貨物等很多人購物都接觸過的物件，或任何包裝食物購買回家後，也不要立即放雪櫃，需要用水沖，或者用清潔液處理。如果要清潔物件表面，需要浸及抹，有效的清潔液包括酒精、漂白水、雙氧水等，除了要用正確的物質，也要有足夠的時間停留及抹。

他又指指出病毒可以生存在物件長時間，例如紙張可以留一日，塑膠都要清潔，因為塑膠袋都要小心處理，需要立即洗手。曾祈殷建議以下3招：

水果需要用水或滾水清洗表面

包裝食物需要清潔

接觸未經清洗的物件及塑膠後需要立即洗

美國格拉斯通研究所（Gladstone Institutes）首席病毒學家和研究科學家Warner Greene博士曾經指出，冠狀病毒是「黏性」病毒，在物件表面上存活時間相當驚人。美國微生物學會2010年一關於SARS的研究發現，SARS病毒在濕度低和華氏40度（約攝氏4.4度）的環境下，仍可好好生存。這種環境與雪櫃裡面的溫度和濕度差不多，而SARS病毒與新型冠狀病毒也有不少共通點。

基於上述研究，Warner Greene認為把物件放入雪櫃前，必須消毒，步驟如下：

準備一碗或一桶消毒劑（最好含酒精成分），或使用稀釋漂白水（1/3杯漂白水+1加侖水）溶解病毒外膜

把毛巾浸入清潔劑後擰乾，徹底擦拭食物容器或包裝，例如袋子、盒子、瓶子、罐子

消毒放過食物的檯面

除了放雪櫃的物品，把食物放進櫃子之前，其容器或包裝同樣要經過消毒

清潔可重覆使用的購物袋

清潔物品後，要清潔雙手

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責任編輯：羅嘉欣