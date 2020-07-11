【新冠肺炎】新增12宗輸入個案包括4名菲傭　確診機師曾於鼎泰豐午餐

▲ 衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，今日新增12宗輸入確診個案。（林宇翔攝）

本港新冠肺炎疫情出現第三波爆發，衞生防護中心及醫管局下午公布最新疫情，本港今日（11日）新增29宗確診個案，當中包括17宗本地感染個案。另外33宗初步確診個案，涉及多個感染群組，不過衞生防護中心在晚上六時多澄清一名莎莎員工檢測結果不確定，修正確診個案是28宗，其中12宗為輸入個案。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，新增的12宗個輸入案中，有四人為菲律賓來港的外傭。包括第1405宗，於7月9日乘坐cx906來港的31歲菲藉女外傭、當中1417、1418個案，均是29歲女性菲律賓外傭，聯同1420個案的35歲菲律賓外傭，三人均於7月10日乘坐HX782到港。

海員方面，個案1411及1412，分別是由德國及土耳其來港的海員，當中29歲的德國海員昨日已離港，土耳其海員據悉亦已離港，目前仍在確定中。

另外，本港亦新增兩名飛機工作人員的輸入個案，當中1419個案，是昨晚由美國飛抵香港的fedex機師，在其抵港並抽取深喉唾液樣本後，曾到機場鼎泰豐用餐後才回酒店休息。而1413個案，是由阿塞拜疆來港的飛機工作人員，目前已離開香港。

至於個案1421、1422及1423，則同是一家人居港菲藉人士，均為確診個案。

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衞生防護中心再次提醒市民，為減低感染風險，市民在日常生活中應盡量與他人保持適當的社交距離，尤其應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，以減少接觸沒有出現病徵的感染者的機會，並減低社區出現群組個案的風險。鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

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記者：李淇