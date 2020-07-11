【新冠肺炎】再增8宗源頭不明個案　涉德望中學、慈正邨、萬年戲院大廈及翠河員工

▲ 再增8宗源頭不明個案。

本港新冠肺炎疫情出現第三波爆發，衞生防護中心及醫管局下午公布最新疫情，本港今日（11日）新增29宗確診個案，當中包括17宗本地感染個案。另外33宗初步確診個案，涉及多個感染群組，不過衞生防護中心在晚上六時多澄清一名莎莎員工檢測結果不確定，即確診個案是28宗，其中12宗為輸入個案。

【新冠肺炎】本港新增17宗本地及12宗輸入確診個案 另有33宗初步確診個案

當中涉及8宗不明源頭個案，身份涉及學生收銀員及文職人員，有關患者包括：

第1424宗個案為82歲女士，第1425宗為其丈夫。兩人居於慈正邨正康樓，兩人分別於7月5日及7日開始咳嗽，曾光顧慈雲山街市及百匯軒酒樓。

第1426宗為42歲女士，於土瓜灣任職樓面工作，居於嶺南大廈。

第1427宗為莎莎員工，與1368號確診患者一同工作，7月8日曾到柴灣明報大廈的莎莎總部開會，會議約有50人。

第1428宗是72歲男士，住元朗康德閣。7月4日開始咳嗽，7月6日到兒子荔枝角辦公室，曾與兒子的同事接觸。6月28日與於14名家人聚餐。

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第1429宗為12歲女生，曾與1375號確診患者，即13歲德望中學女學生打過排球及有接觸。她6月曾在會所游水，7月7日開始喉嚨痛。

第1430宗62歲女士，住萬年戲院大廈，在翠河兼職，去過兩家人做家務助理。她居於慈愛苑愛聰閣，平日多去慈雲山街市。

第1431宗於觀塘全文職工作，居住天水圍，潛伏期曾去健身房，家中曾有聚會。

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記者：徐穎彤