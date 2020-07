【陳奕迅演唱會】Eason開網上慈善演唱會為業界打氣　陳奕迅紅館開騷唱金曲

▲ 陳奕迅演出前舉行拜神儀式。(大會提供)

由陳奕迅演出的「 Live is so much better with Music Eason Chan Charity Concert網上慈善音樂會」於今日舉行,是次慈善音樂會將破天荒分日出和日落兩個時段,上半場已經於尖沙咀K11戶外空地舉行,下半場則於今日下午5時,在紅磡體育館內進行。

「香港現場演出及制作行業協會」為業界紓困解憂而舉行的「Live is so much better with Music Eason Chan Charity Concert」於今日(7月11日)分日出及日落兩場舉行,今晨早上6時在網上播出較早前錄影、Eason在尖沙咀K11戶外空地的片段,Eason在半小時唱出5首歌曲業界打氣。

▲ Eason開騷前進行拜神儀式。(大會提供)

慈善音樂會的「下半場」,於紅磡體育館演出,將按原定計劃在網上進行直播。

今次更是新冠肺炎疫情爆發、演出場地停止運作後,於紅館的「疫後第一騷」。在演出前,Eason按平時紅館開騷的慣例,在紅館後門門外進行拜神儀式,心情大好的他向路過的支持者及歌迷揮手和鞠躬。

▲ 日出篇演出。(影片截圖)

在下午約5時半,日落篇演出地點設在紅館場內,這也可說是疫情以來紅館首次開騷,也切合今次大會為演出業界打氣的主題。

▲ 下半場在紅館開騷。(影片截圖)

早上的「日出篇」共唱出《天使的禮物》、《黃金時代》、《太陽照常升起》及國語歌《相信你的人》5首歌。

而在5時半開始在紅館的演出,則以《幸災樂禍》打頭陣。