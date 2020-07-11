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【陳奕迅演唱會】Eason開網上慈善演唱會為業界打氣　陳奕迅紅館開騷唱金曲

娛樂 17:17 2020/07/11

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熱門 陳奕迅 IB放榜 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

陳奕迅演出前舉行拜神儀式。（大會提供）

由陳奕迅演出的「 Live is so much better with Music Eason Chan Charity Concert網上慈善音樂會」於今日舉行，是次慈善音樂會將破天荒分日出和日落兩個時段，上半場已經於尖沙咀K11戶外空地舉行，下半場則於今日下午5時，在紅磡體育館內進行。

「香港現場演出及制作行業協會」為業界紓困解憂而舉行的「Live is so much better with Music Eason Chan Charity Concert」於今日（7月11日）分日出及日落兩場舉行，今晨早上6時在網上播出較早前錄影、Eason在尖沙咀K11戶外空地的片段，Eason在半小時唱出5首歌曲業界打氣。

Eason開騷前進行拜神儀式。（大會提供）

慈善音樂會的「下半場」，於紅磡體育館演出，將按原定計劃在網上進行直播。

今次更是新冠肺炎疫情爆發、演出場地停止運作後，於紅館的「疫後第一騷」。在演出前，Eason按平時紅館開騷的慣例，在紅館後門門外進行拜神儀式，心情大好的他向路過的支持者及歌迷揮手和鞠躬。

日出篇演出。（影片截圖）

「香港現場演出及制作行業協會」為業界紓困解憂而舉行的「Live is so much better with Music Eason Chan Charity Concert」 現將於7月11日分日出及日落兩場舉行，早上6時時演出場地是尖沙咀星光大道戶外空地，陳奕迅在半小時唱出5首歌曲為業界打氣。

在下午約5時半，日落篇演出地點設在紅館場內，這也可說是疫情以來紅館首次開騷，也切合今次大會為演出業界打氣的主題。

下半場在紅館開騷。（影片截圖）

早上的「日出篇」共唱出《天使的禮物》、《黃金時代》、《太陽照常升起》及國語歌《相信你的人》5首歌。

而在5時半開始在紅館的演出，則以《幸災樂禍》打頭陣。

撰文 : TOPick柴犬出動

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