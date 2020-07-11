【新冠肺炎】德望中學現感染群組　確診者曾連同老師一共14人沒戴口罩於校內打排球

▲ 德望中學現感染群組。

本港新冠肺炎疫情出現第三波爆發，衞生防護中心及醫管局下午公布最新疫情，本港今日（11日）新增29宗確診個案，當中包括17宗本地感染個案。另外33宗初步確診個案，涉及多個感染群組，不過衞生防護中心在晚上六時多澄清，一名莎莎員工檢測結果不確定，修正確診個案是28宗，其中12宗為輸入個案。

【新冠肺炎】本港新增17宗本地及12宗輸入確診個案 另有33宗初步確診個案

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指今日（11日）確診的個案中，本日新增的第1429宗個案與德望中學群組有關。

續第1375宗，德望中學13歲女生確診後，學校內幾個親密的同學及有關緊密接觸者都會送到檢疫中心，其中一名同學今日確診，為第1429宗個案，二人連同老師一共14人曾於學校打排球。張竹君指學校雖有做足防疫措施，但因打排球時眾人亦不會戴上口罩，因此很難斷定是校內還是校外爆發。

此外，第1375宗確診的13歲女生，其43歲母親亦於今日初步確診。

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記者：郭家穎