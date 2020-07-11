【新冠肺炎】醫管局指再多10名患者出院　一名廣華醫院員工被列為密切接觸者

▲ 醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞。(林宇翔攝)

本港新冠肺炎疫情出現第三波爆發，衞生防護中心及醫管局下午公布最新疫情，本港今日新增至少29宗確診個案，其中12宗是輸入個案，目前仍有約30宗初步確診個案尚待確認。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞下午公布最新疫情。

何婉霞表示醫管局截至今中午12時，過去24小時，共呈報118宗個案，至今仍有278位患者仍留醫。另外，過去24小時，再多10名確診患者出院，至今共有1,197確診或疑似病人康復出院。

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截至今日中午12時，至今有203位確診病人，分別在醫管局轄下9間醫院留院，當中2位危殆，2位情況嚴重，其餘病人均情況穩定。截至今早9時，公立醫院已啟用604間負壓病房及1,157張負壓病床。

另外，醫管局亦收到廣華醫院的報告，指一名支援員工因家人確診，故被列為密切接觸者。該名員工本身無病徵，平日在廚房工作，無與病人直接接觸，已安排入住檢疫中心。

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記者：李淇