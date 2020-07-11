【新冠肺炎】37歲女患者曾到爭鮮吃壽司　疑被鄰座咳嗽傳染

▲ 一名確診者患者懷疑受鄰座咳嗽感染。

本港新冠肺炎疫情出現第三波爆發，衞生防護中心及醫管局下午公布最新疫情，本港今日（11日）新增29宗確診個案，當中包括17宗本地感染個案。另外33宗初步確診個案，涉及多個感染群組，不過衞生防護中心在晚上六時多澄清一名莎莎員工檢測結果不確定，即確診個案是28宗，其中12宗為輸入個案。

衞生防護中心澄清一名莎莎員工檢測結果不確定 修正確診個案是28宗

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，今次是有疫情以來最嚴重的情況，今日公布的確診個案中，37歲患者表示曾到爭鮮吃壽司，見到鄰座咳嗽，之後自己也出現不適情況，後來確診。也有輸入個案曾到鼎泰豐用膳。

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今日新增的確診者中，不少行踪涉及多間食肆，包括：

第1415宗個案，為37歲女士，沒有去過彬記茶餐廳，6月22日去過坪石邨爭鮮迴轉壽司，見鄰座咳嗽，之後自己亦出現喉嚨癢病徵，於求醫後確診。

第1424宗為82歲女，與第1425宗85歲男患者是夫婦，居於慈正邨正康樓。她在7月7日出現咳嗽，到私家醫生求醫後轉到伊利沙白醫院，日常會到慈雲山街市，二人曾於百匯軒食肆。

第1419宗為美國來港貨機機師，其於等待檢測結果期間，曾到鼎泰豐用膳。

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記者：郭家穎