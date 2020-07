▲ 陳奕迅在網上音樂會唱《夕陽無限好》。

由陳奕迅演出的「 Live is so much better with Music Eason Chan Charity Concert網上慈善音樂會」於今日舉行,是次慈善音樂會破天荒分日出和日落兩個時段,上半場已於尖沙咀K11戶外空地舉行,下半場則於今日下午在紅磡體育館內進行。這次也是疫情爆發以來,紅磡的第一場騷。

陳奕迅選曲有心思,先以《幸災樂禍》打頭陣,之後唱《你給我聽好》、《防不勝防》。

是次演出的第4首歌為《夕陽無限好》,可是在演出中途陳奕迅忘記了一點點歌詞,他也不禁失笑。接著他唱出《沙龍》、《後台》。

▲ 演出現場樂手的質量與正式售票的演唱會沒分別。(影片截圖)