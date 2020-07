▲ 陳奕迅呼籲愛護地球。

由陳奕迅演出的「 Live is so much better with Music Eason Chan Charity Concert網上慈善音樂會」於今日舉行,是次慈善音樂會分日出和日落兩個時段。

在紅館演出部分,陳奕迅以《幸災樂禍》打頭陣,之後唱《你給我聽好》、《防不勝防》、《夕陽無限好》、《沙龍》、《後台》。

唱完《後台》,陳奕迅說:「做人咁辛苦,都係為咗玩啫。其實都唔辛苦,都係為咗玩。希望大家唔好唔記得抱住去玩嘅心態,當然都要認真,但抱住去玩嘅心態去做,多做有益嘅事,個人就會有益啲。」

之後他並呼籲:「大家錫地球多些,讓地球沒有那麼嬲我們。」然後唱出《我們萬歲》作結,演出在下午6時5分左右完結。

陳奕迅是次在紅館唱的6首演出歌,由《幸災樂禍》、《你給我聽好》、《防不勝好》、《夕陽無限好》至《沙龍》到《後台》,頗有是由困境低谷黑暗到走出陰霾之意 ,大家只記下美好一刻,珍惜人與人相處和情誼的寄意,也是Eason送給香港人打氣的禮物。