衞生防護中心澄清一名莎莎員工檢測結果不確定　修正確診個案是28宗

▲ 衞生防護中心更正確診個案是28宗，其中16宗是本地感染。

本港新冠肺炎疫情出現第三波爆發，衞生防護中心及醫管局下午公布最新疫情，本港今日（11日）新增29宗確診個案，當中包括17宗本地感染個案。另外33宗初步確診個案，涉及多個感染群組，不過衞生防護中心在晚上六時多澄清一名莎莎員工檢測結果不確定，修正確診個案是28宗，其中12宗為輸入個案。

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衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，今次是有疫情以來，最嚴重的情況，即時現時涉及個的個案包括的士司機、居民以及老人院，都是比較擔心以及情況嚴重，形容是有疫情以來最嚴重情況，比3月時趨勢更厲害，她指出警方已開動超級電腦協助追蹤患者的接觸者資料：



3月時有酒吧群組、輸入個案都未入社區，但現在好多居民、老人家、的士司機、老人院、學校，係比較擔心，嚴重好多，而且爆發緊，如果感染控制意識不足，活動仲更加多，爆發可能更嚴重。

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記者：伍瑋瑋