新民黨9周年黨慶林鄭偕三司出席　葉劉讚李梓敬從政為服務市民不為錢

▲ 新民黨舉行9周年黨慶，特首林鄭月娥到場支持。（新民黨提供圖片）

新民黨今日舉辦黨慶，慶祝成立第9周年。原訂邀請數百人出席，但因應近日新冠肺炎疫情反彈，他們亦很快通知不少獲邀嘉賓縮減規模，以減低出現「新民黨群組」的風險。雖然出席人數不太多，但新民黨決定將一些表演節目，以線上直播方式向大家分享，更請來多個局長祝賀新民黨9歲「生日快樂」。

黨慶雖改以網上直播分享，但仍有不少高官到場祝賀，特首林鄭月娥，政務司司長張建宗、政財政司司長陳茂波，以及律政司司長鄭若驊等都有出席。

新民黨主席葉劉淑儀致辭時表示，新民黨走入第9個年頭，創黨時只有她一個立法會議員及幾位區議員，到2012年田北辰加入、再與公民力量結盟，以及容海恩的加入，加陪努力後終在2016年立法會選舉贏得3個議席，形容是相當不容易，又笑言新民黨在立法會交足功課，投票更好少甩拖。

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她說，去年香港出現前所未見的騷亂，與許多建制派政黨一樣都在區議會選舉遭受挫敗，但該黨亦未有氣餒，繼續培養政治人才，以及開始重視以社交媒體接觸市民及發揮影響力。葉劉淑儀又稱讚年輕成員非常主動積極，並努力經營社交媒體，指新成員李梓敬現時已是KOL，Youtube頻道已經超過20萬人訂閱，笑言對方「其實他做KOL收入好過立法會議員，所以我好感動，不是為錢做的我們的年輕人」。

另外，新界東亦有一批年輕的新民黨成員，正經營的另一個Youtube頻道，短短時間已有逾10萬人訂閱，「幾位年輕人個個月收入拍得住區議員」，稱讚他們不是為錢而從政，而是為服務市民及為興趣。她希望，港區國安法平穩落地後，香港可以更安全，社會更穩定，經濟恢復得愈好。

▲ 新民黨黨慶改以網上直播形式進行，民政事務局局長徐英偉粉墨登場玩瑜珈。（新民黨Facebook直播影片)

新民黨昨日已預告，直播將有兩位局拍片慶祝新民黨生日。當中環境局局長黃錦星，就帶著「大嘥鬼」粉墨登場，與該黨陳家珮大玩廢物回收分類遊戲。黃錦星又透露，下半開始政府推出「八色回收」街站，教市民如何注意乾淨回收，又指活動可以儲積分，回收愈多愈有賞。此外，民政事務局局長徐英偉亦與新民黨傅曉琳嘗試玩瑜珈，鼓勵市民在疫情下多強身健體。

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撰文 : 傅流螢