【立法會選舉】民主派初選首8小時逾17.3萬人投票　多個服務站現人龍

▲ 民主派今明兩日就立法會選舉，舉行初選投票。(民主動力facebook圖片)

【20:11更新】民主動力宣佈，初選的投票人數已超過17.3萬人，整體投票程序理想暢順。

民主派今明兩日就立法會選舉，舉行初選投票。民主動力宣佈，投票由中午12時開始，截至傍晚6時01分，全港所有服務站已有137,806位市民參與電子投票。已超過負責統籌初選的香港大學法律系副教授戴耀廷早前，預期的8.5萬人。

各個地區的服務站在下午起陸續出現投票人龍。當中，青衣長發邨服務站外出現近百人排隊。天水圍天瑞的票站，有數以百計的市民在現場排隊，有在隊伍前列的市民表示，已輪候投票近兩小時。在大埔廣場票站外，亦同樣大排長龍，近200市民輪候。

▲ 多個民主派初選的服務站出現人龍。（Facebook大埔TAI PO Group 圖片)

戴耀廷在社交網站上表示，以現在的走勢，明天投票結束時，有機會有50萬人投票。對初選投票率勝預期，戴耀廷稱一方面是鬆了一口氣，投票程序大體順暢及和平，亦沒有受到太多干擾。另一方面，又擔心每次香港人創造奇蹟 ，會令當權者感受到更大的威脅，並必部署更猛烈的反撲。他相信，這次初選有那麼多人走出來投票，可以想像，到了九月立法會選舉時，必會有更多民主派支持者出來投票，並會配合策略投票，以達到35+ 甚至40+ 的目標。

民主派初選投票今午展開 戴耀廷：有信心投票人數達17萬

▲ 公民黨拉票。（公民黨提供）

另外，多個政黨，包括民主黨、公民黨，以及各區的素人都在全港展開拉票活動。公民黨主席梁家傑、新界西候選人郭家麒、超級區議會候選人李予信今日於青衣拉票，呼籲新界西選民初選積極投票。梁家傑表示， 今日首兩小時已有3.4萬人投票，他呼籲各位香港人加把勁，因為面對國安法，投票就是最有效的表態。

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責任編輯：李淇