【那些我愛過的人】陳自瑤看大結局爆喊　Yoyo掛念製作團隊：願我們都能好好愛自己

▲ 陳自瑤回味《那些我愛過的人》的拍攝。（取自陳自瑤IG）

《那些我愛過的人》昨晚（7月10日）完結，有份參演的陳自瑤（Yoyo）在《那些我愛過的人》播完大結局後即晚在個人IG上載爆喊的照片，陳自瑤並寫：「今晚大結局，淚崩，不是因為我有份參與，而是真心好睇，真心感動！」她更指的黃翠如令她哭慘了。

因為合作《那些我愛過的人》而成為姊妹的黃翠如及連詩雅分別留言，黃翠如稱：「這個充滿愛的女人，我愛你。」連詩雅表示：「我都哭慘了，實在太感動。」

▲ 陳自瑤回味《那些我愛過的人》的拍攝。（取自陳自瑤IG）

到了今天（7月11日），對《那些我愛過的人》念念不忘的陳自瑤意猶未盡，再在個人社交平台寫道：

那些我愛過的人

昨晚圓滿結束了

我想說

很久沒有對一部劇集

有這麼深厚的感情

記得在接拍的時候

已經很喜歡這個題材

當你的人生發生了一場悲劇

往後的日子

你會選擇如何走下去

是讓自己繼續活在痛苦當中

還是為你所愛的人勇敢下去

無論答案是什麼

都請你放過自己

因為只有你快樂

你身邊的人才會快樂

人生是一場又一場的考驗

只要你能通過

你就會一次比一次堅強

願我們都能好好愛自己

愛你身邊的人

❤️❤️❤️

感謝大家陪我們走過了二十五集的笑與涙

感謝大家喜歡Sabrina

感謝大家喜歡我們仨

感謝大家喜歡那些我愛過的人

❤️❤️❤️

#那些我愛過的人

#大結局

#希望能為大家帶來一些感悟

#感謝大家支持

#感謝所有台前幕後的團隊

#很有愛的團隊

▲ 陳自瑤掛念《那些我愛過的人》團隊。（取自陳自瑤IG）

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