【那些我愛過的人】陳自瑤看大結局爆喊 Yoyo掛念製作團隊：願我們都能好好愛自己
娛樂 19:04 2020/07/11
《那些我愛過的人》昨晚（7月10日）完結，有份參演的陳自瑤（Yoyo）在《那些我愛過的人》播完大結局後即晚在個人IG上載爆喊的照片，陳自瑤並寫：「今晚大結局，淚崩，不是因為我有份參與，而是真心好睇，真心感動！」她更指的黃翠如令她哭慘了。
因為合作《那些我愛過的人》而成為姊妹的黃翠如及連詩雅分別留言，黃翠如稱：「這個充滿愛的女人，我愛你。」連詩雅表示：「我都哭慘了，實在太感動。」
到了今天（7月11日），對《那些我愛過的人》念念不忘的陳自瑤意猶未盡，再在個人社交平台寫道：
那些我愛過的人
昨晚圓滿結束了
我想說
很久沒有對一部劇集
有這麼深厚的感情
記得在接拍的時候
已經很喜歡這個題材
當你的人生發生了一場悲劇
往後的日子
你會選擇如何走下去
是讓自己繼續活在痛苦當中
還是為你所愛的人勇敢下去
無論答案是什麼
都請你放過自己
因為只有你快樂
你身邊的人才會快樂
人生是一場又一場的考驗
只要你能通過
你就會一次比一次堅強
願我們都能好好愛自己
愛你身邊的人
❤️❤️❤️
感謝大家陪我們走過了二十五集的笑與涙
感謝大家喜歡Sabrina
感謝大家喜歡我們仨
感謝大家喜歡那些我愛過的人
❤️❤️❤️
#那些我愛過的人
#大結局
#希望能為大家帶來一些感悟
#感謝大家支持
#感謝所有台前幕後的團隊
#很有愛的團隊
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撰文 : TOPick柴犬出動