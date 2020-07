【陳奕迅演唱會】Eason為業界義演籌得500萬元　陳奕迅：大家樂觀面對不要灰心

▲ 陳奕迅是次義演暫為業界籌得500萬元。

由陳奕迅(Eason)演出的「 Live is so much better with Music Eason Chan Charity Concert網上慈善音樂會」於今日(7月11日)舉行,是次慈善音樂會目標,是因為近半年疫情影響演唱會停辦,有關工作人員「手停口停」,於是陳奕迅今次的演唱會,就是為「香港現場演出及制作行業協會」的成員解困。

是次慈善音樂會分日出和日落兩個時段,陳奕迅在上半場於尖沙咀K11戶外空地舉行演唱,下半場在紅磡體育館內進行。

演出完畢,陳奕迅及大會代表在紅館後台會傳媒,「香港現場演出及制作行業協會」的代表葉偉忠何麗全亦有出席。協會指,陳奕迅不收分文義演,至今籌到500萬善款,此外是次演出為100位業内人士提供工作機會。

▲ 陳奕迅與協會成員會傳媒。(湯炳強 攝)

陳奕迅接受訪問稱:「今次演出有壓力,但也享受。做這個騷是受許冠傑、郭富城啟發,想為業界做些事。」至於以日出日落主題,他解釋:「人生是個循環,甚麼心情都要去過,日月星辰都一切如常,每天都當restart,不是世界末日。」他提醒此騷叫大家不要灰心,樂觀面對問題。

他坦言今次在紅館開騷的心情與過往很不同:「現場沒觀眾,但又知道好多人睇。但不想諗那麼多,一諗就好亂,當綵排心情去做。」而且今次一不樣的紅館令他有所感悟:「原來可以打破常規!」

▲ 陳奕迅表示是次演出感壓力。(湯炳強 攝)

今次分早、夜兩場加起來只約1小時,陳奕迅未夠喉想Eason都開part 2:「但要看疫情發展,我好想,但暫時未能安排到。」他透露除不定去年底的紅館個唱取消外,在今年4月他在其他地方的演出都取消,不過仔也希望健康同安全行先。

至於個人本身,陳奕迅表示疫情以來自己都沒工作:「托賴都ok,享受在家。有好多事做,比如換燈泡、執衫,駕車接載太太和女兒,做回正常人生活。」

他並透露近年明白健康的重要:「放假要health and save,去年為開騷做運動,40多年首做gym便愛上,身體好了,很多事情,要健康才能做到。」

記者:區家歷