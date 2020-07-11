【陳奕迅演唱會】Eason為業界義演籌得500萬元　陳奕迅：大家樂觀面對不要灰心

▲ 陳奕迅是次義演暫為業界籌得500萬元。

由陳奕迅（Eason）演出的「 Live is so much better with Music Eason Chan Charity Concert網上慈善音樂會」於今日（7月11日）舉行，是次慈善音樂會目標，是因為近半年疫情影響演唱會停辦，有關工作人員「手停口停」，於是陳奕迅今次的演唱會，就是為「香港現場演出及制作行業協會」的成員解困。

是次慈善音樂會分日出和日落兩個時段，陳奕迅在上半場於尖沙咀K11戶外空地舉行演唱，下半場在紅磡體育館內進行。

演出完畢，陳奕迅及大會代表在紅館後台會傳媒，「香港現場演出及制作行業協會」的代表葉偉忠何麗全亦有出席。協會指，陳奕迅不收分文義演，至今籌到500萬善款，此外是次演出為100位業内人士提供工作機會。

▲ 陳奕迅與協會成員會傳媒。（湯炳強 攝）

陳奕迅接受訪問稱：「今次演出有壓力，但也享受。做這個騷是受許冠傑、郭富城啟發，想為業界做些事。」至於以日出日落主題，他解釋：「人生是個循環，甚麼心情都要去過，日月星辰都一切如常，每天都當restart，不是世界末日。」他提醒此騷叫大家不要灰心，樂觀面對問題。

他坦言今次在紅館開騷的心情與過往很不同：「現場沒觀眾，但又知道好多人睇。但不想諗那麼多，一諗就好亂，當綵排心情去做。」而且今次一不樣的紅館令他有所感悟：「原來可以打破常規！」

▲ 陳奕迅表示是次演出感壓力。（湯炳強 攝）

今次分早、夜兩場加起來只約1小時，陳奕迅未夠喉想Eason都開part 2：「但要看疫情發展，我好想，但暫時未能安排到。」他透露除不定去年底的紅館個唱取消外，在今年4月他在其他地方的演出都取消，不過仔也希望健康同安全行先。

至於個人本身，陳奕迅表示疫情以來自己都沒工作：「托賴都ok，享受在家。有好多事做，比如換燈泡、執衫，駕車接載太太和女兒，做回正常人生活。」

他並透露近年明白健康的重要：「放假要health and save，去年為開騷做運動，40多年首做gym便愛上，身體好了，很多事情，要健康才能做到。」

記者：區家歷