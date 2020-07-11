港大前研究員閻麗夢指內地隱瞞疫情批港大無視研究　港大回應：從未進行相關研究

▲ 霍士新聞截圖，圖為閻麗夢。

霍士新聞（Fox News）周五(7月10日)的獨家報道稱，港大一名前研究員指摘中國掩蓋新冠疫情，對全球抗擊疫情造成了不利影響。中國駐美大使館稱不知道閻麗夢是誰，並重申中國勇於處理疫情。

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研究病毒學與免疫學的閻麗夢（Li-Meng Yan）在接受霍士新聞採訪時表示，她去年12月警告新冠病毒能通過人際傳播時，她所就職的香港大學公共衛生學院的主管讓她保持沉默。

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報道說，出生在中國的閻麗夢今年4月從香港去到美國。她試圖說服丈夫跟她一道來美國，但是沒有成功。她說，她現在擔心自己和家人的安全。

閻麗夢對霍士新聞說：「我來到美國是因為我要傳遞新冠病毒的真相。」該病毒已經導致全球超過1200萬人感染，55萬多人死亡。

閻麗夢稱她的主管、世衛組織咨詢顧問潘烈文（Dr. Leo Poon） 去年12月要求她調查來自中國的一系列類似於沙士的病例。12月底，她在中國疾控中心工作的友人證實，中方已發現病毒出現人傳人。她向主管發出警告，而後者「只是點了點頭」。

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港大今日（11日）晚上回應指，閻麗夢曾在港大任職博士後研究員，現已離職，校方尊重個人的表達自由，但閻麗夢的個人意見和看法均不代表港大。

港大留意到有關報道內容與港大理解的關鍵事實並不相符，又指出閻麗夢在2019年12月至2020年1月期間，從未在港大進行她在訪問中重點提及的有關新冠病毒人傳人的研究。

聲明又指出留意到她在訪問中的重點表述雷同傳言，並沒有科學支持，港大不會就傳言評論，亦不會對此事進一步回應。

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記者：伍瑋瑋