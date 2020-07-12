【新冠肺炎】康文署室內運動場職員染疫　通州街公園壁球中心及網球場關閉

▲ 康文署今早（12日）宣布，深水埗通州街公園壁球中心一名員工確診。

本港新冠肺炎再爆第3波疫情，康文署今早（12日）宣布，深水埗通州街公園壁球中心一名員工確診，已即時關閉通州街公園壁球中心及鄰近的網球場。

康文署發言人指，基於公共衞生考慮，已即時關閉的通州街公園壁球中心及鄰近之網球場，將安排徹底清潔和消毒，直至另行通知。受影響的設施包括壁球室、乒乓球室、多用途活動室、壁球室、乒乓球室、多用途活動室、「康體通」櫃枱服務、更衣室及洗手間，以及網球場。

據衞生防護中心及醫管局昨日（11日）公布最新疫情，本港昨日新增28宗確診個案，其中12宗為輸入個案，另有33宗初步確診個案，涉及多個感染群組。衞生防護中心傳染病處主任張竹君形容，這次是有疫情以來最嚴重情況，比3月時趨勢更厲害。

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責任編輯:羅嘉欣