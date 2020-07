【星二代】碧咸長子宣布娶《變形金剛4》女主角　21歲Brooklyn：我承諾會成為最佳老公

萬人迷碧咸(David Beckham)的長子Brooklyn Beckham於社交平台報喜!21歲的Brooklyn Beckham向25歲的女友Nicola Peltz求婚成功,可喜可賀。

Brooklyn Beckham女友Nicola Peltz擁有一半猶太血統,而且大有來頭,父親是億萬富豪,而Nelson Peltz曾主演在香港取景的《變形金剛:殲滅世紀》(Transformers: Age of Extinction)。

▲ Brooklyn Beckham宣布迎娶Nicola Peltz。(Brooklyn IG圖片)

▲ Brooklyn Beckham和Nicola Peltz不時於社交平台放閃。(Brooklyn IG圖片)

Brooklyn Beckham與Nicola Peltz拍拖只7個月,他在個人社交平台放閃並許下愛的承諾寫道:

Two weeks ago I asked my soulmate to marry me and she said yes xx I am the luckiest man in the world. I promise to be the best husband and the best daddy one day ❤️ I love you baby xx

▲ Nicola Peltz為《變形金剛:殲滅世紀》女主角。(《變形金剛:殲滅世紀》劇照)

Nelson Peltz也寫下愛的宣言:

You’ve made me the luckiest girl in the world.

I can’t wait to spend the rest of my life by your side.

your love is the most precious gift. I love you so so much baby and thank you harper for this pic.