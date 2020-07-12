【新冠肺炎】沙田及九龍東地理群組情況堪憂 梁卓偉：料每個確診者可傳染3至4人

▲ 梁卓偉表示，沙田及九龍東地理群組令人憂心。

本港新冠肺炎疫情出現第三波爆發，港大醫學院院長梁卓偉今早出席電台節目表示，香港現時才開始真正的持續本地爆發，九龍東及沙田兩個地理群組更加令人擔憂，根據最新研究病毒已經變種，推算每一個確診病人，會將病毒傳播給3至4人。

梁卓偉表示，沙田水泉澳邨群組的病毒來源，很可能來自較早前爆發疫情的瀝源邨，可能是當時的隱形傳播鏈未有截斷。更加擔心的是慈雲山有比較大的風險，從慈雲山、新蒲崗一帶可見，九龍東的群組越來越多。

他續稱，東九龍是香港人口最老化其中一個區域，經濟環境未必十分理想，更加令人擔心的是，東九龍的安老院舍密度比較高，甚至是最高的，院舍内的長者萬一染疫，死亡率比年輕人高出幾倍，建議優先為東九龍的安老院舍作檢測。

他表示，根據最新研究病毒已經變種，推算本港現時的病毒即時傳播率超過3、接近4的水平，即每個確診者可能會將病毒傳播給3至4人，估計現時社區最少有50至60名隱形傳播患者。

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責任編輯：王明芳