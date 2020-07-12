【新冠肺炎】陳茂波稱本港疫情反覆影響經濟復甦

▲ 陳茂波在網誌形容，防疫抗疫及推動經濟復甦的工作，均是一場「耐力賽」，當局已嚴陣以待。(經濟日報資料圖片)

財政司司長陳茂波於今(12日)在網誌上指出，政府防疫工作的策略是張弛有道，面對疫情變化，個案驟增時必須收緊防疫措施；當疫情受控，便需要適時放寬限制，緩減對經濟的壓力及市民生活不便；他指近期新型肺炎疫情在本港比較反覆，暑假原是傳統的消費旺季，但現時情況令市民減少外出及聚會，相關的消費將要稍為延後，會令經濟復蘇的過程，變得不明朗，難免對經濟造成影響。他強調，當局會全力以赴，控住疫情、穩住信心、穩住經濟。



陳茂波在網誌形容，防疫抗疫及推動經濟復甦的工作，均是一場「耐力賽」，當局已嚴陣以待，若長期持續地停止大部分經濟及民生活動，會削弱長期防疫能力；做好防疫的同時，應保持部分經濟活動及滿足民生需要。

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陳茂波指，當局會以靈活應變、信心為先的策略，推動經濟逐步復蘇，只要市民對經濟前景保持信心，市場資金充裕，疫情有改善時，市民外出消費及用膳定必增加。他認為商店可做好兩手準備，用好網購渠道，作為疫情下的緩衝，在市道回升時，能讓實體分店抓緊時機吸客。

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責任編輯：洪芷晴